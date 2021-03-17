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「我要去美國」屏東女半夜攔警車　一問三不知結局超溫馨

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶、簡政弘載陳女回派出所，聯絡上她家人帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶、簡政弘載陳女回派出所，聯絡上她家人帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓女子半夜向警車巡邏車招手攔車，表示要去美國，央求警方載她去機場搭機，警方詢問她姓名等資料，答非所問，感覺有異，載回派出所查詢，發現她疑似失智，最後查出她姓名及住處，聯絡她家人接回。

日前東港分局新園分駐所警員李昭慶、簡政弘2員日前擔服2至4時巡邏勤務，於凌晨3時40分許行經新園鄉仙吉路與萬丹鄉中興路一段交界路口時，突發現有一名女子在路旁向警方招手，員警立即停車並上前關懷詢問有何事需要警方協助。

該女子向警方稱要趕去機場搭飛機去美國，員警一頭霧水，怎麼會有人半夜要去機場，經再次詢問相關年籍、住址及電話時，該女卻無法明確表達且答非所問，員警直覺怪異，於是將該疑似失智女子載返所，經警使用M-police人臉辨識系統查詢得知為40歲陳女及住處，立即通知家屬到所帶回。

家屬向警方表示，她患有重度智能障礙，這次半夜起床向媽媽說要去住家附近的超商購買飲料喝，且購物完就立即回家，不知為何向警方攔車，可能是看到警車一時好奇，家屬未見女兒回家，正準備要去當地派出所報案請求警方協尋時，就接到警方通知，對此相當感激。

分局長林文煜呼籲，若家中有長者或需照顧成員者，可選擇以陪同外出方式保護其安全，請多加給予關懷與陪伴，避免讓其自行外出。儘可能在隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等識別資料，以便提供警方或相關單位辨識，能快速聯絡家屬，多一份保障。

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