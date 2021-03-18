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6短裙長腿妹隱身蛋糕店做壞事！武裝特警持盾牌破門強攻抓人　

▲警方破獲藏身苗栗蛋糕店2樓的職業賭場，破門時女荷官正在發牌，牌桌上還有不少賭客。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方破獲藏身在苗栗1間蛋糕店2樓的職業賭場，破門時女荷官正在發牌，牌桌上還有不少賭客。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

南投縣警局會同刑事局電偵大隊第二隊及苗栗縣警察局頭份分局共組專案小組，17日在苗栗縣頭份市區1處蛋糕店2樓，查獲以46歲吳嫌為首的職業賭場共12人，以及當場現金賭資8萬6700元，及電腦、監視器、籌碼幣等相關證物，全案依賭博罪嫌移送苗栗地檢署偵辦中。

警方表示，近年來線上百家樂賭場盛行，發現吳嫌經營的職業賭場，竟藏身於苗栗頭份市1處蛋糕店2樓，1樓入口處裝設大量監視器，對外監看並以購物人潮為掩護，初估該賭博網站線上總投注金額逾3000萬元。

▲▼警方強力攻堅後，當場查獲吳姓主嫌與美女發牌荷官侯女等6人，以及賭客共計12人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方強力攻堅後，當場查獲吳姓主嫌與美女發牌荷官等6人，以及賭客共計12人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方強力攻堅後，當場查獲吳姓主嫌與美女發牌荷官侯女等6人，以及賭客共計12人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經專案小組長期調查後，17日見時機成熟，持搜索票大批警力破門進入，當場當場查獲主嫌吳男，和6名年僅20多歲的美女發牌荷官以及賭客等共12人。年輕女荷官見警方全副武裝進入，第一時間還看傻了眼，嚇得不知所措。

警方隨後查扣電腦主機、筆記型電腦、手機、監視器、工作守則，南投縣警局並強調，將持續進行相關查緝賭博行動，另對黑道幫派決不手軟強力執法，徹底斷絕金源，不容許不法份子危害治安。

▲賭場竟藏身蛋糕店2樓，入口處還裝設監視設備，企圖監控往來的人潮。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼賭場竟藏身蛋糕店2樓，入口處還裝設監視設備，企圖監控往來的人潮。（圖／記者黃孟珍攝）

▲賭場竟藏身蛋糕店2樓，入口處還裝設監視設備，企圖監控往來的人潮。（圖／記者黃孟珍攝）

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