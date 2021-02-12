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社會 社會焦點 保障人權

新春期間防「地下賭場」變少？　網路博弈取代還有「真人發牌」

▲▼賭博,撲克牌,打牌,打發時間,玩牌,抽鬼牌,大老二。（圖／Pixabay）

▲警方有鑒於許多地下賭場在過年期間營業，也將針對賭場加強取締。（圖／Pixabay）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大有鑒於不法集團常趁過年期間，私下搞起賭場生意，所以在2021農曆年期間加強查緝。刑大表示，2020過年期間共計查獲60件，查獲到案計174人，相較於2019年過年期間，查獲賭博案件約84件，共到案188人，減少了24件。

警方指出，農曆年間許多民眾為了消磨時間，就會到地下賭場試手氣，雖然2020年春節期間地下賭場較2019年同期有減少的趨勢，但仍不容許有地下賭場聚賭情形，在2021年也將加強查緝。

且近年春節賭博，均從天九牌、骰子以及推筒子等一翻兩瞪眼的「武賭」，變成新興的網路賭博，賭客可以從網路下注，並且避免當場遭警方查緝。

網路賭博除了可以下注各類型運動之外，且還可以玩百家樂、21點等撲克紙牌遊戲，甚至有些網路賭博網站，還會在境外設置「真人發牌」，讓整個賭局看起來更真實。

警方也統計賭博電玩、六合彩、天九牌、四色牌、撲克牌類型、麻將、象棋、骰子，以及新興的網路賭博、運動簽賭等賭場做出比較，在年節期間查獲的比例數據。

警方統計後發現，發現早期的四色牌、象棋以及骰子比較少成立地下賭場，主要以新興網路賭博以及過年的麻將、六合彩以及天九牌為大宗。光在2019年過年期間，查獲網路賭博就高達52件，查獲78人，但在2020過年期間，則減少到21件，查獲51人到案。

另外麻將、六合彩以及天九牌也是過年地下賭場熱衷的賭博遊戲，但2019、2020年過年期間相比，也是有逐漸趨緩的情勢。警方呼籲，民眾過年可以全家出遊踏青，千萬不要沈迷賭博，以免遭警方查獲「新春年節」就進警局。

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