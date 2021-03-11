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社會 社會焦點 保障人權

最陰賭場曝！藏身南投公墓區　警扮農夫匍匐前進包圍：蚊蟲叮到飽

記者高堂堯／南投報導

一間在南投、彰化地區出沒的流動職業賭場，專挑偏僻林野間設點聚賭，並以專車接送賭客，偶然間被警方發現、長期埋伏探查，日前出動攻堅，終於在南投市山區公墓附近破獲該賭場，將嫌犯和賭客共17人逮捕，訊後移送法辦。

▲南投警方破獲藏身公墓區旁的大型非法賭場。（圖／民眾提供）

▲南投警方破獲藏身公墓區旁的大型非法賭場。（圖／民眾提供）

警方指出，縣警局督察科和南投分局日前於南投市山區執行員警體能訓練時，意外發現某公墓區附近有陌生車輛頻繁出入，不合常理，隨即派員針對可疑地點逐一探查，果然在八卦路產業道路旁發現一處大型露天職業賭場，隱藏於林野雜木間。

▲南投警方於林野間埋伏，一舉破獲流動賭場。（圖／民眾提供）

▲南投警方於林野間埋伏，一舉破獲流動賭場。（圖／民眾提供）

南投分局和督察科於9日中午12時動員大批警力前往查緝，因該賭場地處空曠，為避免被把風嫌犯發現，員警部分佯裝成茶、果農，部分則以匍匐前進方式分進合擊，忍受蚊蟲叮咬數小時，至傍晚5點許，以優勢警力突襲進入該賭場，多名賭客都始料未及而面露驚恐表情，攻堅過程僅費時1至2分鐘時間。

警方當場查獲「鏈豆仔（類似骰子的賭具）」主持人、接送司機、把風人員和賭客共17名，現場並查扣賭具及無線電3臺、賭資32萬餘元，隨即帶回偵辦，又發現該賭場流竄於南投、彰化地區，每日更換載客和聚賭地點，刻意增加警方查緝難度，南投分局強調疫情間執法也不會鬆懈，歹徒切莫心存僥倖。
 

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