女兒借錢賭博輸6億！　豪氣爸撂話「我有26間房」賣完有9個億

▲盧曉琴。（圖／翻攝自騰訊新聞，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸浙江一名31歲的女子借下1.4億元（人民幣，下同，約新台幣6億元）去澳門豪賭，最終被對方以詐騙罪起訴。對於身陷囹圄的女兒和欠下的億萬賭債，女子父親竟表示，「我有26間房每間賣可以800萬，我就差不多有2個億（約新台幣9億元）拿回來。」

▲盧曉琴父親 。

據《北京青年報》報導，浙江省近日審理一起詐騙案，涉案金額高達1.4億元。被告人盧曉琴借1.4億元去澳門豪賭，因借款全部輸光，還款協議未達成一致意見，被對方以詐騙罪起訴。

庭審當天，盧曉琴一直表示並未欠債不還，該案最多屬於經濟糾紛，而非有意詐騙，且在被抓之前，已經償還被害人徐旭光7000多萬元，被抓後父母幫助償還債務2790萬元。

對於女兒闖出的禍事，盧曉琴父親並未灰心喪氣，「我女兒對我來說也不是多少壓力，我有26間房每間賣可以800萬，我就差不多有2個億拿回來。」

▲案件開庭。

據悉，31歲的盧曉琴家住浙江東陽市，早在結婚前她就迷上賭博，逢年過節常與閨密玩上幾把。一次在賭桌上，有人炫耀在澳門賭博幾分鐘就能掙百萬，讓盧曉琴頗為心動。

2010年春節後，盧曉琴和賭友們一起到澳門，她第一次玩1小時就贏得百萬，回家後還炫耀了一番。之後，盧曉琴的母親給了她70、80萬元讓她做小生意，但盧曉琴拿到錢後又去澳門賭博，這次再度大勝而歸。

然而奇蹟不會一直延續，她之後連續2次去澳門賭博，輸掉800萬元積蓄，輸紅眼的她急於尋找資金翻本。2012年上半年，經朋友介紹，盧曉琴認識東陽市海天集團的董娘徐旭光，能認識到當地的「財神」令她感到非常幸運，第一見面就提出借160萬元用於做生意、還銀行貸款，對方爽快答應了，隨後兩人漸漸熟識，借款也變得越來越頻繁。

從2012年3月至2013年5月，盧曉琴分44次共向徐旭光借款1.4億元，有了這個「堅強後盾」，她開始頻繁進出澳門的各個賭場，平均半個月就去一趟，孩子扔給父母、老公晾在一邊，一年中甚至在澳門的時間比在東陽市還長。

但與其他賭徒一樣，盧曉琴說自己「十賭九輸」，卻就像著了魔一樣，只要手頭寬裕些必去澳門賭一把，越賭越輸、越輸越賭，「已經無法自拔。」賭來賭去，她最終血本無歸。