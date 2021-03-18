2022台北燈節、白晝之夜「辦在士林救夜市」　柯文哲：當然能救起來





▲台北市長柯文哲與里長進行市政座談會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市士林夜市消費者減少，許多攤商表示難以生存，希望台北市政府能想辦法。台北市政府18日宣布，北市2大活動「台北燈節」與「白晝之夜」將在2022年落腳於士林，而台北市長柯文哲被問到，該規劃能否挽救士林夜市人潮？他也直言，「當然可以啊！」

柯文哲18日上午抵達士林區公所，出席里長市政座談會，會前被詢問，有2大活動要進駐士林，是否能夠挽救士林夜市？柯文哲直言，「當然有用啊！」媒體追問是否能救起來？柯文哲再強調，「當然可以啊。」

台北市副市長蔡炳坤受訪時也證實，位於劍潭捷運站的台北表演藝術中心（簡稱北藝中心）將於2022年上半年開幕，2022年元宵節的台北燈節將以北藝為核心，範圍包括捷運劍潭站、士林站、芝山站，其中當然包括北藝，以便減少車流，邀請大家搭捷運賞燈；而2021年10月登場白晝之夜，是辦在北投，不過2022年的白晝之夜則移師士林。

蔡炳坤指出，2022年的重點在於北藝開幕的各項活動串連，年初的台北燈節人潮熱度將延續至北藝試營運，北藝於年中開幕之後，再加上10月白晝之夜預估能帶來數十萬人，以及10月底萬聖節「天母搞什麼鬼」活動，「沒道理士林做不起來。」

蔡炳坤說，北藝於2022年上半年試營運，市府會在當地推動無圍牆博物館計畫，一共有15項改造工程，並串連附近景點，包括台北試演場、三腳渡碼頭、士林官邸、天文科學教育館、兒童新樂園等，加上職業棒球隊味全龍進駐北市，市府未來也會規劃將芝山捷運站與天母棒球場做連結。