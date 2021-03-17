柯文哲支持他選2022　王世堅嚇一跳：難得說對一句話！





▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員王世堅16日被立委高嘉瑜點名，若2022年北市選戰佈局，衛福部長陳時中沒有意願，應派他出戰，使台北市長柯文哲17日聽聞後表示「很好啊！非常符合」。身為「柯黑大魔王」的王世堅17日下午得知自己被柯文哲稱讚，先是表達謝謝，直言自己嚇一跳，「難得說對一句話。」

民進黨16日北市黨務會談時，高嘉瑜向蔡英文、民進黨秘書長林錫耀建議，如果民進黨2022年不是派出最優秀的陳時中出戰台北市長，那就出奇招，由最近也有被點名的王世堅出戰，「我覺得王世堅在台北市也是非常有經驗，能夠對上蔣萬安。」而蔡英文在聽聞建議後，僅點頭回應，沒有多做表示。

針對高嘉瑜建議，2022北市佈局考慮王世堅，柯文哲17日出席台北酷課雲與僑委會合作簽約活動，僅短短說了一句「很好啊！非常符合。」便一路沈默快步進入會場，不再回應提問。

對此，王世堅17日下午受訪時表示，柯文哲難得說對一句話，不過「他酸我的成份居多啦，但是謝謝他啦。」之後還是會繼續緊盯柯文哲，一定會公事公辦，「他這個回應，我倒是蠻嚇一跳！」質疑是柯文哲沒聽清楚，以柯文哲跟他之間的對立關係，「我想他應該會回答比較火爆一點。」

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