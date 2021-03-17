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大陸威脅法議員取消訪台　法駐台代表：有一天一定會來

▲▼公孫孟。（圖／翻攝自法國在台協會）

▲公孫孟。（圖／翻攝自法國在台協會）

記者黃巈禾／綜合報導

中國駐法大使致函法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard），要求他取消訪台。對此，法國駐台代表公孫孟（Jean-Francois Casabonne-Masonnave）17日表示，李察迫不及待想訪台，因疫情無法如願，有一天一定會來。

法國獨家政經網路媒體「字母A」（La Lettre A）揭露，中國駐法大使盧沙野2月致函資深參議員李察，內容提到這趟訪台行程將威脅中國與台灣的現狀，並強調世界上只有一個中國，而台灣是中國不可分割的一部分，友台小組的訪台團不僅將破壞這個原則，更會向台獨勢力傳達錯誤的訊息，要求法國未來要避免與台灣當局進行任何形式的官方接觸。報導提到，盧沙野信件的語氣讓李察感到不滿，法國參議院友台小組將會給予回覆。

對此。公孫孟17日在協會新址和媒體茶敘時表示，自從2019年9月到任以來，聽到李察想訪台的次數不下3次，去年9月和李察在法國碰面時，李察提到訪台計畫，並希望今年3月能成行，無奈因疫情迄今無法訪台，確切訪台日期無法預料，但有天一定會來。此外，對於未來台法關係，公孫孟希望雙邊關係更茁壯，台法有共同目標，在眾多項目上可以合作。

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