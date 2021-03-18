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美參議院重提法案　要求國務卿助台灣參與世衛

▲▼瑞士日內瓦世界衛生組織總部,WHO總部。（圖／路透社）

▲瑞士日內瓦世界衛生組織總部。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電

美國重量級跨黨派參議員今天提出法案，要求國務卿協助台灣重獲世衛觀察員身分。法案表示，台灣是全球衛生模範貢獻者，病毒無國界，不應將台灣排除在全球衛生合作外。

民主黨籍參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）、參院軍事委員會共和黨首席議員殷荷菲（James Inhofe）今天重提法案，要求美國國務卿在台灣未取得觀察員身分的每屆世界衛生大會（WHA）之後，都須說明美國改變或精進哪些挺台作為。

法案指出，台灣自1997年開始爭取加入世衛，2009 年起在美國與世界衛生組織（WHO）理念相近會員國支持下，加上兩岸關係改善，獲邀以觀察員身分參與世衛大會。之後由於中共反對，台灣自2017年以來已連4年未獲邀。

即便如此，法案表示，台灣是全球衛生模範貢獻者，自1996年來挹注超過60億美元（約新台幣1714億元）經費。去年在維護民主原則下成功抑制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）境內傳播後，也大方捐出數百萬件個人防護設備與檢測試劑給需要的國家。

法案表示：「病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病所帶來的危險。」

兼任參議院「台灣連線」共同主席的梅南德茲透過新聞稿表示，世界努力對抗疫情，中國卻阻礙台灣在公衛討論桌上獲一席之地。這是北京行徑變得更威權化、具侵略性的最新例證，引起美方乃至整個國際社會在衛生、政治、經濟與安全上的嚴重關切。

梅南德茲說：「因為中國心胸狹窄的敵意，就阻止一位醫療科技傑出領袖、人道援助慷慨貢獻者參與世衛大會，只會阻礙全球自這場疫情中復甦。」

同為參院「台灣連線」共同主席的殷荷菲表示，台灣在抑制國內疫情展現的領導力及對全球抗疫努力的貢獻，都為世界樹立良好典範。反之，中國費盡心思隱匿疫情，並在同一時間囤積醫療用品、逼醫護人員噤聲，現在則進行脅迫性疫苗外交。

殷荷菲表示，有鑒於中國持續性的惡意行徑，繼續拒絕給予台灣一席之地是令人無法接受的。他說：「簡單一句話，台灣觀察員身分必須被恢復。」

美國上兩屆國會曾有議員提出相似法案，但都在其中一院通過後就沒下文。但近40位眾議員2月18日決定捲土重來，重新提出眾議院版法案，盼台灣有望參與今年5月的世衛大會。

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