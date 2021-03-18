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陳玉珍通過設疫苗專案小組監督採購　綠委反對引雙方爭議

▲▼立法院社福衛環委員會 成立疫苗採購調閱小組表決引發爭議 會議主席陳玉珍 民進黨立委群起抗議不讓宣布休息的陳玉珍離場 要求處理散會動議 陳時中枯坐冷眼旁觀 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院社福衛環委員會 成立疫苗採購調閱小組表決引發爭議 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

立法院衛環委員會昨（17）日召開秘密會議，然而新冠疫苗採購相關內容仍因保密協定無法說明，讓該會議遭指為「沒有秘密的秘密會議」。國民黨團今（18）日於衛環委員會中提臨時提案設立「疫苗採購調閱專案小組」，現場表決五比五平手，由召委陳玉珍投下最後同意票通過，引發民進黨團不滿，要求重新表決，雙方一度爆發爭執，下午會議也因此停擺。

▲▼立法院社福衛環委員會 成立疫苗採購調閱小組表決引發爭議 會議主席陳玉珍 民進黨立委群起抗議不讓宣布休息的陳玉珍離場 要求處理散會動議 陳時中枯坐冷眼旁觀 。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲▼立法院社福衛環委員會因成立疫苗採購調閱小組表決引發爭議，陳時中枯坐冷眼旁觀 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院社福衛環委員會 成立疫苗採購調閱小組表決引發爭議 會議主席陳玉珍 民進黨立委群起抗議不讓宣布休息的陳玉珍離場 要求處理散會動議 陳時中枯坐冷眼旁觀 。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院社福衛環委員會今（18）日衛福部長陳時中報告業務概況，至中午12時許開始處理臨時提案，其中第九案為國民黨團提出，要求衛環委員會成立COVID-19(新冠肺炎)疫苗採購調閱專案小組監督疫苗採購。

提案內容指，新冠疫苗採購應受全民監督，然疫情指揮中心對疫苗取得來源、數量和時程都已保密為由做閃躲，說詞反覆啟人疑竇。此次疫苗採購涉及百億以上商機，自應遵循政府採購法，疫苗採購及接種，除關係到國人健康保障外，亦關係到國境開放時程、經濟復快慢，然此次（3/17)衛福部的秘密報告竟無秘密可言，衛福部只重私法義務不重公法義務，將民事義務超越憲法義務，迴避國會監督。

由於新冠肺炎對國人健康及台灣經濟的衝擊影響深遠，衛福部採購疫苗屢傳失利不思檢討，卻配合執政黨推託對岸阻擾、政治力介入之作為顯失專業。要求衛環委員會成立COVID-19(新冠肺炎)疫苗採購調閱專案小組，除遂行委員監督之權外，亦為國人打開疫苗採購黑箱作業。

▲▼立法院社福衛環委員會 成立疫苗採購調閱小組表決引發爭議 會議主席陳玉珍 民進黨立委群起抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院社福衛環委員會 成立疫苗採購調閱小組表決引發爭議，民進黨立委群起抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

第九案經召委陳玉珍詢問行政單位可行性，遭回覆「不同意」，她宣布以表決方式通過此案，經點名在場立委，贊成與反對各5票，陳玉珍以主席身份投下同意票，通過此案。

此舉造成民進黨團立委不滿，綠委陳瑩表示，第九案許多委員並未即時收到紙本，且宣讀不完整，無法得知案件全貌，應重新表決。

陳玉珍則表示，過程都是依照程序，經過宣讀並點名委員投票，是離席委員錯失權利，而她已經宣布處理完臨時提案，若是有疑義可以調閱影音檔進行確認。

綠委拒絕讓其他立委繼續質詢，要求重新投票，現場僵持不下，陳玉珍宣布休息，返回衛環委員會時又再次被阻止繼續質詢而離席，這段期間陳時中等衛福部官員皆留在現場等候，直至近4點半時回到現場並宣布散會。

▲▼立法院社福衛環委員會 成立疫苗採購調閱小組表決引發爭議 會議主席陳玉珍 民進黨立委群起抗議不讓宣布休息的陳玉珍離場 要求處理散會動議 陳時中枯坐冷眼旁觀 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院社福衛環委員會，成立疫苗採購調閱小組表決引發爭議，民進黨立委群起抗議不讓宣布休息的陳玉珍離場。（圖／記者屠惠剛攝）

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