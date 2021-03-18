差21歲父女戀　半夜送貨目睹22歲小女友被撞死！賓士男肇逃竟回家睡覺

▲22歲小女友陪送貨被撞死，賓士男子肇逃竟回家睡覺。（圖／民眾提供，下同）

記者許力方、鄧木卿／台中報導

台中市發生一起肇逃死亡車禍，22歲李姓女子不捨大21歲的林姓男友擔任大夜班送貨工作，17日晚間搭上車陪同，行經東興路與三民西路口時，遭闖紅燈的黑色賓士猛撞，當場撞樹翻覆，李女噴出車外死亡。事後45歲王男到案聲稱是車主朋友，為肇事駕駛，因車禍後身體不適，徒步前往就醫，但因找不到路，才叫兒子來接送返家休息。

事發於18日凌晨4時許，43歲林男擔任大夜班物流駕駛，前一晚在李姓女友陪同下，一同前往全家超商取貨，結果卻在返回集散中心途中，遭賓士撞翻車，警方到場發現，賓士肇事駕駛已經逃逸無蹤，經撥打車主29歲陳姓男子手機未接，於是前往他大雅家查訪。陳家開設製刀廠，妻子稱先生前一晚告知要去找朋友，整夜未歸，她也打了好幾通電話都是關機。

▲▼賓士男子撞車後逃逸，睡一覺到案被移送。（圖／記者鄧木卿翻攝、民眾提供）

事後沒多久，45歲王姓男子到案表示，車禍後身體不適，詢問路人找醫院，打算徒步前往中山醫院救治，但因對現場不熟，找不到路，才通知兒子來載他返家休息，睡醒後始由友人陪同到案。另外，29歲陳姓車主則供稱因喝酒醉沒接電話，酒醒後就到案說明，事發當時正與另一名友人共飲、不在車上，全案完成相關筆錄後依法送辦。

據悉，李女很小的時候父母便離婚，由父親拉拔長大，個性獨立，高中就在食品工廠、海洋牧場、西點麵包等打過工，李爸爸則在澎湖身兼營造業、觀光業2職，早上聽到消息就趕到台中，不敢讓其姑姑一起來，怕她崩潰。

李爸爸受訪時指控，為何物流駕駛可讓女兒上車，有嚴重疏失，肇事駕駛車禍後還開了100公尺棄車逃逸，「根本是蓄意殺人。」他更難過地說，這輩子遇過兩次肇逃，上一次是父親，也是頭部受重創，質疑台灣對於肇逃是否判刑太輕，才會一再發生。

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