快訊／「手榴彈」狂男炸林森北酒店！　遭檢察官聲請羈押

▲王男在酒店門口掏出2顆爆裂物，先喊「路人閃開」，便朝店門扔擲後逃離。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者劉昌松、林彥臣／台北報導

台北市林森北路錦州街口在17日晚間8時，遭到一名20歲的王姓男子投擲2顆土製手榴彈，朝酒店大門丟擲後逃離。檢察官訊後，懷疑有人幕後指使，為免與共犯勾串，晚間依違反槍砲條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

警方調查，20歲的王姓男子，在17日晚上到酒店消費，但卻遭店家拒絕後心生不滿，離開後折返持2顆土製爆裂物，對著酒店泊車大喊「路人閃開，閃開」，隨即朝酒店大門丟擲後逃離，店家人員見狀也追了上去，但仍讓王男逃逸。

王姓男子事後跑到中山分局投案，警方也隨即將人帶進偵查隊問訊，王姓男子初步供稱，因為要到酒店消費，但沒帶證件被店家拒絕所以才心生不滿，將隨身帶著的爆裂物朝店家門口丟擲，訊後遭警方依法送辦。

▲北市林森北路皇家酒店17日晚間遭歹徒丟擲汽油彈並有一男子遭玻璃割傷送醫，警消不敢大意封鎖現場避免衝突擴大。（圖／記者張君豪翻攝）



有知情人士透露，上周某日晚上有四海幫、竹聯幫2堂口的成員，前往中山區該酒店同桌喝酒，但離開時因大門疏散人潮眾多，所以安排一干人等從側門離開，但一群人走到大門卻沒有發現自己的車子，於是開始心生不滿，一干人等便與泊車人員發生爭執，雙方也當場爆發肢體衝突，不排除與這起事件有關。

而涉嫌朝酒店大門扔擲爆裂物的王姓主嫌，因沒有幫派註記身分，據了解與四海幫、竹聯幫的成員關係相當密切，也常跟涉嫌打架的該群人等有接觸，不排除是聽到「大哥」與人有糾紛，才自己跑來酒店外扔爆裂物鬧事。

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