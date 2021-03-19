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前空姐21分鐘施暴片瘋傳　美女律師揭盲點「掌鏡的人病得更重」

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名李姓前空姐日前控訴遭公婆霸凌，11日疑與丈夫口角，竟拿汽油縱火燒夫，結果2人雙雙大面積燒燙傷，李女也恐毀容。如今夫家釋出影片，反控媳婦自導自演打婆婆，引發網友議論。不過，律師李怡貞認為，先生持續掌鏡錄影，卻放任妻子對自己媽媽拳打腳踢，讓她覺得整件事可能另有隱情。

律師李怡貞在臉書粉絲專頁指出，前陣子空姐媳婦指控遭婆婆咬傷，她聽到後覺得很奇怪，所以未多作評論，但現在看完影片，除了驚訝，也不禁推測「媳婦應該是生病了，但拍攝影片的如果是先生，那他病得更嚴重。」

▲▼台中驚世惡媳自導自演。（圖／翻攝爆料公社）

▲前空姐拿起剪刀對婆婆說，「妳老公把我剪成這樣，我也要剪妳頭髮」。（圖／爆料公社）

李怡貞分析，很多事情冰凍三尺非一日之寒，就算婆媳關係再差，大多都能靠「保持距離」解決，而關鍵人物就是先生，「不要強逼兩個女人相處，否則只是製造更多擦槍走火的機會，讓自己更陷入絕境，女人本來通常就只會為難女人。」

李怡貞認為，就算要當「逆媳」，也不能動手動腳，頂多用嘴巴講，講不通就離開，盡量奉行不看、不聽、不理、不生氣，讓丈夫去處理就好，否則一但動手家暴，千錯萬錯都會變成妳的錯，再者有些人即便欠打，也輪不到妳出手，打老人家算什麼東西？

▲▼台中驚世惡媳自導自演。（圖／翻攝爆料公社）

▲前空姐情緒失控，狠踹婆婆。（圖／爆料公社）

據悉，這段影片確實由丈夫錄製，17日由男方親友曝光。影片中可見，前空姐用剪刀將家中所有電器電線剪斷，不僅狂甩婆婆巴掌，還出腳狠踹，但對話中卻透露「你兒子當初也是這樣對我」、「妳兒子把我打到住院，用皮帶勒我脖子，所以我也要這樣打妳！」

影片中，婆婆一度悲喊「又不是我做的」、「我不在這我又不知道」，媳婦則逼迫「那妳現在罵妳兒子，問她為什麼打我，妳罵他，妳現在給我罵，罵給我聽！」掌鏡的先生眼見僵持不下，只好徐徐吐出一句「好啦對不起啦...」

▲▼台中驚世惡媳自導自演。（圖／翻攝爆料公社）

▲前空姐崩潰下跪，在大馬路磕頭。（圖／爆料公社）

許多網友看完也有同感，「為人子跟為人夫都太軟弱無能，放任有病的老婆為所欲為」、「保持距離真的是最好的選擇，但有些人很奇怪，硬是覺得要多相處磨合」、「蒐證看起來真的很刻意，明明被打的有力氣可以跑出家門，為何要在原地挨打，旁人也不阻止」、「光看影片一定會覺得媳婦好恐怖，但如果她是被逼到發瘋，那真不敢想像之前她經歷了什麼...」

不過，也有人持不同意見，「不蒐證要如何舉證」、「打人就是犯法，無論動機如何」、「最不值得同情的還是媳婦，丈夫不維護自己又如何，離婚就得了，何必逼瘋自己，為了朽木毀了自己，太不值得」。

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