UberEats爆出接單神器！外掛一開「不到10秒就來」　1hr可跑6單

▲UberEats爆出有吸單外掛，一般外送員根本配不到近單，或是很難等。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）

網搜小組／鄺郁庭報導

對外送員來說，最懊惱的事莫過於接不到單。就有一位外送員在臉書《UberEats全台討論區》爆料真的有「吸單外掛」的存在，說他遇到一個司機得意洋洋地來問他跑得如何，接著秀了一波吸單外掛，讓原PO很氣憤「要不是今天我是親眼目睹，不然我這幾天都還在納悶，有時候路上明明沒什麼司機，怎麼還是都沒有單！」

這位外送員發文指出，說他遇到一個很得意的UE外送司機，對方過來問他今天跑得如何，「然後……對我秀了一波他的吸單外掛。」看到外掛程式，原PO相當震驚，「從他口中套出來的情報，他們有自己的群組，但好像要加入會員才能進到他們群組。」

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▲對方秀出吸單神器群組。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）

對方在半推半就下，有將程式及群組開給原PO看，「裡面使用吸單外掛遍布全台總共80幾個人，其中我還看到1、2個常常在群組假掰說沒單要回家不跑的……」對方還親自展示外掛，只見程式設定「虛擬定位」外加「吸單模式」，上限不到10秒馬上來單，拒絕之後不到2秒又隨即來第2單，「反覆操作給我看4次，他說他每天都在便利商店裡面滑手機等單，大致上每小時都是均5～均6。」

▲▼對方給原PO看吸單神器，以及賺了多少錢。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）

聽到這樣的情況，原PO直說自己心都涼了一半，已經完全沒心情再繼續跑單，也終於解開心中疑惑「我這幾天都還在納悶，有時候路上明明沒什麼司機，怎麼還是都沒有單！」他也提到，這套系統只有安卓手機可以用，如果是蘋果的話，有另一個吸單程式，但跟這個完全不在同一個檔次，「你各位耗子尾汁（好自為之），自行評估是否要另謀其他生路了。」

貼文一出，許多外送員也紛紛哀號，「看到已吐血，單少到快餓死了，現在跑581都要祈雨，下雨沒人跑單量才真得有感」、「我的戰鬥力失去了一半」、「有時莫名奇妙都沒單……可能周圍有外掛拼命吸」、「其他人顧路顧心酸的欸」、「難怪永遠都遠單……看來連遠近都能控0.0」、「這已經破壞平衡性了，對我們這些老實的小司機太不公平了」、「難怪一堆顧路的，原來吸被光光了，剩下一堆遠單。」