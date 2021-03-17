100元「燙青菜」一小坨　她叫外送傻眼：不是各點兩份嗎？

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名女子和店家點四份燙青菜，收到後超傻眼，因兩個紙碗各裝兩份青菜，結果都只有一小坨，不到紙碗的一半。對此，店家強調，份量都沒有偷斤減兩，是因為燙了之後縮水，才會感覺比較少。

▲▼兩個紙碗各裝了兩份菠菜和大陸妹。（圖／東森新聞）

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當事人發文說，「大陸妹一份25元，菠菜一份25元，我各訂兩份，總共100元的菜，送來的結果是這樣，一個碗是兩份的量？」她接受《東森新聞》訪問表示，詢問店家，對方回應「我真的放很多了，因為菜就是會縮水」，她回「好…我下次可能不會再訂了。」

「很傻眼！」消費者直呼當下真的愣住了，如果是店家煮錯份量還能理解，但求證後卻是這量沒錯，也只好摸摸鼻子認了。她說，小吃店一份燙青菜20、30元，「菜比它多耶，滷味攤的菜頂多30塊左右，也是一大包啊。」

▼女子出面受訪，直呼很傻眼。（圖／東森新聞）



實際詢問店家，老闆娘強調，因為是在外送平台上賣會有抽成，所以一份25元，現場則是一份20元，但份量都有拿捏。她實際把菠菜和大陸妹重新燙一次，比較一下前後差別，燙之前菠菜跟大陸妹先擺盤，一份的話，菜葉幾乎都占滿一個盤子，但燙完之後全部縮水，菠菜跟大陸妹縮得只剩半盤，看起來視覺效果差很大。

老闆娘表示，可能有些人會覺得說沒達到期望的量，每個人的角度、看法期待都不一樣，所以就平常心看待吧。她有點無奈，強調不可能菜市場賣一把多少錢，他們就賣多少，畢竟租金、料理通通需要成本，但絕對沒有偷斤減兩。

▲▼老闆娘強調，份量都沒有偷斤減兩，是因為燙了之後縮水，才會感覺比較少。（圖／東森新聞）