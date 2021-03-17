今天來了9隻鮭魚！壽司郎店員第一天「崩潰對話」曝　網噴：笑爛

▲改名叫鮭魚的男大生，17日揪同學衝壽司郎吃免費。（圖／記者黃士原攝）



網搜小組／許力方報導

連鎖餐廳「壽司郎」17、18日兩天推出名字「鮭魚」免費吃活動，意外在全台引發改名風潮，截至17日下午3點為止，全台北中南共有28位鮭魚先生／小姐前往用餐，其中台北一名男大生更大方受訪，帶同學一起來輪流暴吃壽司，有網友爆料，問起店員朋友今天的戰況，對方崩潰直呼，今天來了9隻鮭魚，還有個人改名叫「黃金帕瑪森起司鮭魚」。

網友透過「爆廢1公社」爆料，有朋友在壽司郎工作，活動第一天就在Instagram發限時動態抱怨「你各位鮭魚們，X你們名字X次不XX！」被追問接到幾個鮭魚客人？店員也笑說「今天總共9隻鮭魚來，X拎X ^_^」，還有一個客人改名叫「黃金帕瑪森起司鮭魚」，讓他超崩潰。

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▲今天來了9隻鮭魚！壽司郎店員第一天崩潰對話曝。（圖／翻攝爆廢1公社）



對話被PO上網引發熱烈迴響，笑噴「太好笑了」、「笑死我」、「笑爛」、「好北爛」、「你爸會殺了你」、「也太多鮭魚」，其中不少網友酸「趕做出這樣的優惠，就不要怕人家去改名字」、「鮭魚迴游返鄉囉」、「壽司郎是要全台都變成魚類才甘願是不是」、「期待看到警察開出第一章名字有鮭魚的罰單」、「店員：請問幾位用餐…哦抱歉，請問幾條吃料呢？」

壽司郎連2天「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，讓姓名有「鮭魚」的客人同音1字9折、2字5折，同音同字整桌免費，在全台掀起鮭魚之亂，由於難度太高，激起許多網友鬥志，各地都有人真的去改名，台北多了20隻，新北8人、台中18人、台南13人，以高雄市最多，一次29人改名鮭魚。壽司郎總經理出口好太郎聽到時滿驚訝，他回應，為了吃壽司郎而去改名，一定是很喜歡壽司郎，因此很歡迎「鮭魚先生」、「鮭魚小姐」來用餐。

鮭魚之亂不僅驚動內政部出面提醒，改名原則一生最多3次機會，如果超過次數，可能一輩子揹著奇特姓名，沒有算準的話，「小心踏上不『鮭』路」。學者更評論，店家此舉「不誠懇」行銷，不料碰上貪便宜的民眾真的改名「修理」，屬於類似負面的行銷手法，對品牌不見得加分。

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