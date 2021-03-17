【廣編】尚格酒業獨家代理懷特馬凱集團　榮獲蘇格蘭年度最佳蒸餾酒廠第一名

【廣編特輯】

圖、文／尚格酒業提供

懷特馬凱集團再展榮耀 再度榮獲蘇格蘭最佳蒸餾酒廠第一名的殊榮

尚格酒業董事長奚大寧擁有天生獨具的識酒慧眼，多年來致力推廣精釀威士忌予台灣的消費者，持續拓展高品質的蘇格蘭威士忌在台灣市場的能見度，並帶領旗下代理品牌逐步邁向台灣市場的頂端，創造能打動消費者的「精品學威士忌」，不僅是台灣在蘇格蘭雙耳小酒杯執持者協會中獲頒「Master Keeper」的第一人，更在2020年成為《威士忌雜誌》名人堂（Hall of Fame）新成員，不間斷地為廣大消費者探尋未被察覺的酒款寶藏。

懷特馬凱集團自2020年來，已四度獲得全球酒類評審最具公信力IWSC(International Wine & Spirits Competition)大賽所頒布的「年度蘇格蘭區最佳烈酒製造商」頭銜，不止於當下的喜悅榮耀，2021年再次突破、展耀光芒，受到全世界威士忌產業與愛好者關注，近日由世界威士忌產業的權威媒體《威士忌雜誌(Whisky Magazine)》舉辦的威士忌行業大賞(Icons of Whisky)公布獲獎名單，由尚格酒業獨家代理的懷特馬凱集團(Whyte & Mackay)，榮獲威士忌行業大賞(Icons of Whisky)「蘇格蘭最佳蒸餾酒廠」的肯定，更再次印證集團酒廠一直以來的堅持與價值。懷特馬凱集團(Whyte & Mackay)旗下擁有四間單一麥芽威士忌酒廠，分別為擁有老酒銀行美稱的-大摩(The Dalmore)、威士忌中的獨角獸-費特肯(Fettercairn)、遠道而來淬釀不凡-吉拉(JURA)以及來自斯貝賽歲月縮時的密藏-塔木嶺(Tamnavulin)。

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