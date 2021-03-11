中資挖台半導體人才行情曝！喊出80萬月薪　護國神山也掀跳槽風

▲傳聞包含台積電、聯發科在內的研發工程師被中資重金挖角。（圖／路透）



記者陳豐德／新北報導

台灣半導體產業遭中資入侵，大陸北京知名半導體公司「比特大陸」（BITMAIN），未經許可以中資在台灣成立「智鈊科技」、「芯道互聯」兩間公司，開出最高80萬元的月薪，3年間挖角台灣200多名研發工程師，據披露連護國神山台積電、聯發科的研發人員也都跳槽。

比特大陸公司介紹，該公司全名「比特大陸科技控股公司」，成立於2013年，其產品包括晶片、伺服器，主要應用於區塊鏈和人工智慧領域。據了解，比特大陸跟台灣的研發人員吳振禧、曹希康合作，在台擔任晶視智能公司的董事、副董事。

接著2017年籌立「智鈊科技」、「芯道互聯」，由黃志輝、顏進忠掛名負責人，開始透過各自人脈開始挖角過往舊識工程師。據了解，原本的工程師月薪約10多萬元，對方依照工作內容跟履歷，開價月薪30萬到80萬元不等，薪水至少3倍跳，用重金挖角具有研發能力的半導體產業工程師。

檢調9日兵分多路搜索，約談黃男、顏男、曹姓董事等19人到案，復訊後，命黃男20萬元交保，顏男、曹男各10萬元交保，全案依違反《兩岸人民關係條例》偵辦中。

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