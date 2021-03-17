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社會 社會焦點 保障人權

遊覽車自撞6死！公會理事長點主因「剎車皮過熱」：人為因素較大

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

舊蘇花公路115K處、宜蘭東澳段昨（16日）傳出遊覽車自撞山壁事故，釀成6死39傷，游姓駕駛第一時間聲稱疑似剎車失靈，自己踩下剎車卻毫無反應，因此才會發生意外。對此，中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞今（17日）受訪時表示，該路段為下坡彎道，推測可能是駕駛頻踩剎車導致剎車皮過熱而軟化、剎車效力因此銳減，才會因此失控，「這部分駕駛行為上比較偏重，人為因素可能性偏高！」

▲▼中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞。（圖／記者游芳男翻攝）

▲魯孝亞推測此次事故人為因素可能性偏高。（圖／記者游芳男翻攝）

魯孝亞表示，車禍事故不外乎就機械、或人為因素，昨看過事故影片後初步做出判定；魯孝亞認為，該車車齡才3年，還算相當新，剎車結構前採碟式、後採鼓式，且事故當下遊覽車時速僅45km，嚴格說起來並不算太快，推測應是該路段屬於多彎道下坡路段，駕駛過彎時可能頻頻踩剎車，最終造成剎車皮過熱軟化，效力因此銳減，最終出現游姓駕駛口中「剎不住」的情形；也因為當下駕駛確實有踩剎車，但剎車效力卻銳減無法完全靜止，地面上才會留下長長剎車痕跡。

魯孝亞說，該路段限速40km，遊覽車當下時速45km是不是超速，不是最主要的原因，主要還是司機是不是對路況不熟、在過彎時有沒有做出前置反應，包括降低檔速、利用引擎減緩速度等，倘若駕駛的習慣不佳、或對路況不熟的情況下，在過彎時很有可能出現因離心力過高而無法轉彎、進而撞上山壁的情況。

針對今早警方初步勘驗，發現遊覽車內排檔桿最後竟是停在N檔（空檔）一事，魯孝亞則說，這很有可能是駕駛在撞擊當下、或是事後脫困時卻碰到，才導致檔位跳到N檔，否則在正常行駛操作下，不管下坡還是彎道，都不會在N檔，如此並不符合正常駕駛行為，且下坡轉彎時打空檔對機械來講也沒有幫助，職業駕駛更不會有這樣的行為。

「此次造成重大死亡傷害，坦白講，運氣也不好……」，魯孝亞說，當時就各種情況來看，駕駛並沒有趕時間，車速也不是太快，推測應是「剎車皮過熱軟化」的人為因素惹禍可能性較高，但巧的是，恰好左後側車身的撞擊點就位在擋土牆尖銳的壁角處，一碰到就像「刀砍進去」一樣，在強大的鐵都承受不住，倘若當時撞擊的點再往前一些，撞到的是平滑山壁，頂多就是乘客受傷，不至於被拋飛、釀成如此嚴重性傷亡。

▼遊覽車昨在蘇花傳出自撞事故，釀成6死慘劇。（圖／記者許力方翻攝）

▲▼蘇花遊覽車撞山壁6死，乘客當場噴出死亡蓋白布。（圖／記者許力方翻攝）

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