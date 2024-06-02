孫安佐風波！他問「優秀的星二代有誰？」　網點名3對夫妻超會教

▲孫安佐爆出在泰國吸大麻鬧事。（圖／翻攝自孫安佐IG）



記者施怡妏／綜合報導

星二代孫安佐是藝人孫鵬、狄鶯的兒子，近日爆出在泰國呼麻，擅闖民宅、露下體，脫序行為全被錄下來。有網友表示，孫安佐出包後，大家都在整理星二代的黑歷史，不禁好奇「是否也有表現優秀的例子？」並點名3位藝人很會教育小孩。

有網友在PTT發文，「還是有優良的星二代吧？」孫安佐被爆出脫序行為後，大家都在點名星二代的黑歷史，不過他認為有些星二代的表現還不錯，點名台灣藝人陶晶瑩和小S的孩子，還有日本男星木村拓哉的兩個女兒，大讚這些都是優質星二代的典範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友還提到，「邰哥兒子、周湯豪、小S爭議多但女兒學霸無庸置疑」、「邰哥兒子」、「新田真劍佑不錯阿」、「乃哥兒子啊」、「謝霆鋒可以」、「余祥銓現在是真的算很好」、「謝金燕」、「李㼈女兒很漂亮」。不過也有人吐槽「沒搞到上新聞讓你知道的都算吧」。

▲小S全家。（圖／翻攝自小S臉書）



小S婚後育有3女，大女兒Elly（許曦文）今年剛滿18歲，已成功考取美國南加州大學（USC）及加州大學伯克萊分校（UC Berkeley），不僅有高顏值，也是個頭腦有料的學霸。而二女兒Lily（許韶恩），遺傳了媽媽的高顏值和修長美腿，加上清新空靈氣質，被封為新生代「人間芭比」，在網上擁有超高人氣。小女兒許老三最古靈精怪，愛跟媽媽鬥嘴，喜歡跳舞的她，曾參加個人嘻哈舞蹈比賽奪得金牌，讓小S超驕傲。

李李仁和陶晶瑩夫妻育有1女1子，抱持開放、尊重態度，更陪同孩子去做她想嘗試的每件事，在女兒荳荳上小學中年級後，發現孩子因為學業而變得不太快樂，因此夫妻倆安排她自學，還為此製作詳盡計畫書，到教育部接受審核和面試，荳荳國中畢業後還自行決定前往美國唸書，成為一個有想法又獨立自主的小大人。

木村拓哉與工藤靜香的二女兒木村光希，身高170公分，16歲就能講得一口流利的英文與法文，以藝名 KOKI出道，獲得極大成功，大女兒木村心美也接棒妹妹，以藝名「Cocomi」正式出道，兩人都是時尚圈寵兒，一舉一動都受到大家關注。

▼木村拓哉兩女兒，木村光希（左）、木村心美（右）。（圖／翻攝自IG）。

