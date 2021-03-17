公公喊小三「媳婦」　正牌人妻忍9個月反擊！獲賠30萬

記者黃翊婷／台北報導

陳姓人妻不滿丈夫外遇沈姓女子，兩人還以結婚生子為前提交往，甚至連公公私底下都喊沈女「媳婦」，讓得知這件事的她大受打擊，因此決定提告求償30萬元。雖然沈女辯稱已經分手，但台北地院法官認定她的行為確實侵害陳女的配偶權，日前裁定應賠償30萬元，全案仍可上訴。

▲陳女一直忍到丈夫與沈女分手9個月後才提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

陳女在判決書中主張，沈女因為公司業務關係與丈夫搭上關係，卻在明知男方已婚的情況下，仍以結婚生子為前提展開交往，兩人時常相約在外見面、過夜，就連公公私底下也會叫沈女「媳婦」，讓她相當難堪。

陳女表示，丈夫對於與沈女交往、約會等事皆坦承不諱，她為了這件事情飽受精神上的痛苦，因此決定向沈女提告求償30萬元。

對此，沈女坦承，在2019年1月到10月間的確曾與陳女的丈夫交往，後來在同年10月底分手，「她和丈夫在2018年4月就分居了，我並不是他們婚姻生活破裂的原因，況且我們早在2019年10月間就已經分手，她卻拖到2020年7月才提告」，時間上根本不合理。

不過，台北地院法官認為，沈女承認曾與陳女的丈夫交往10個月，交往期間做過牽手、親吻等行為，這些行為的確都已經侵害到陳女的權益，況且是否提告、要在什麼時候提告，都是當事人的權利，不容他人置喙，最終不採信她的說詞，裁定應賠償30萬元，全案仍可上訴。