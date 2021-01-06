認識2天下藥性侵按摩女　男友聞「胸部口水味」抓到惡狼

記者黃翊婷／台北報導

張姓男子2019年2月間前往台北市某按摩會館消費，見女按摩師美美（化名）長得很漂亮，一時起了色心，認識第二天便下藥性侵，得逞後再搭乘計程車將人送回店裡休息，沒想到正好碰見美美的男友，最後因為「胸部有口水味」而露餡，整件事情才曝光。雖然張男矢口否認性侵，但台北地院法官不採信，日前依以藥劑強制性交罪判處有期徒刑7年6月，全案仍可上訴。

▲美美遭客人下藥性侵，事後曾前往精神科診所就醫。（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

判決書中提到，事發當天晚間8時許張男開車載美美前往台北市某停車場，兩人在車內玩遊戲、喝白酒，後來白酒喝完了，他趁著下車購買威士忌的空檔，偷偷在酒中加入安眠藥，並在美美喝下摻有藥物的威士忌陷入昏睡後，性侵得逞。

此時，男友正在按摩會館等著接美美下班，但等了很久都沒有等到人，直到晚間10時30分左右女友才和張男一起搭乘計程車返回，並由同事幫忙攙扶上他的車。然而，他發現女友意識模糊、無法正常言語，衣衫不整且胸部有口水味，警覺事情可能不單純，於是以女友的身分打電話約張男出面質問，這才揭穿整起事件，氣得馬上報警處理。

對此，張男坦承曾在事發當晚前往按摩會館消費，也有與美美一起在車內飲酒、玩遊戲，兩人有發生性關係，但並不是下藥性侵，「我和她認識第一天就在KTV接吻、愛撫，本來要性交易，但KTV內有服務生，因此作罷，改約隔天見面。第二天我們一起在車裡喝酒，她沒有酒醉且意識清楚，也沒有拒絕或反抗我的親吻以及撫摸，我們是合意進行親密行為，我沒有對她下藥，也沒有性侵。」

▲張男坦承曾在車上與美美發生性關係。（示意圖／ETtoday資料照）

不過，美美證稱，當天喝完威士忌就失去意識，醒來時已經被送回按摩會館，整個人都沒有力氣，男友覺得這樣很奇怪，加上發現胸部有口水味，就用手機以她的名義約張男出來說清楚，「我回到店裡時無法自己走路、全身癱軟，還吐過兩次。」男友也證稱，同事幫忙攙扶美美上車的時候，他看到女友衣衫不整，於是順手幫忙整理上衣，這才聞到胸口的口水味，越想越奇怪，才會約張男出面質問。

台北地院法官認為，美美在偵查、出庭時的證述一致，沒有什麼重大矛盾或瑕疵，況且事發當時她與張男僅相識兩天，並不熟識，也沒有任何仇隙、糾葛，沒有理由冒著偽證罪的風險虛構上述情節，加上她在案發後曾前往精神科診所就醫，自述「去年2月在工作地方被人下藥性侵」，經醫師診斷為「鬱症，單次發作，重度伴有精神病特徵」，這部分有診所的病歷可以佐證。

法官接著表示，美美案發後心理嚴重受創，整天都躲在家裡，無法正常面對人群及上班，種種情緒反應都與一般遭受性侵的受害者反應相符，最終不採信張男的說詞，並依以藥劑強制性交罪判處有期徒刑7年6月，全案仍可上訴。

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