「童年怎麼賠？」兒遭園長逼吃餿食虐7年　父：曾懷疑爸媽不愛他

記者黃翊婷／綜合報導

台北市某連鎖補習班南海分校2015年間驚傳負責人林漢凌虐童長達7年，甚至還有「10大酷刑」，台北地院昨日（28日）依妨害幼童發育罪判處林3年10月有期徒刑。但受虐男童的父親認為，不論刑期判多長都不夠重，「我小孩的童年要拿什麼賠？」

▲男童父親。（圖／記者羅志華攝，下同）

關於園長林漢凌虐童一事，前補習班助理證稱，某次林漢凌盯著男童喝麻辣湯，只見孩子的嘴被辣到紅腫，他上前關心，林卻搶著說「他很愛！他喜歡喝」，後來看到廚房有發霉蛋糕、酸掉的牛奶，問廚娘怎麼不丟掉，對方卻冷回「林漢凌帶來的」，不久又看到林盯著男童吞下壞掉的食物；提到男童被罰半蹲好幾小時，助理更當庭痛哭，「有時我中午看男童在蹲，下午回來他還在蹲，整個人發抖、狂冒冷汗。」

某前補習班女老師也表示，在職時為了生活，只能屈從林漢凌的指令虐童，期間身心煎熬多次請辭，但林屢屢挽留，直到2011年才崩潰離職；她說到一半一度在庭上哽咽，「認罪是希望還原真相，對過去的一切很抱歉」，隨後向家屬鞠躬道歉。

不過，男童母親審理期間再次聽聞案情細節，難過到低頭頻頻拭淚。根據《自由時報》報導，父親事後接受電訪時坦言，其實不論法官刑期判多久都不夠重，「我小孩的童年要拿什麼賠？」加上台灣經常發生虐童事件，希望能透過他們家的慘痛經驗，讓幼教老師們有所警惕。

至於男童目前的身心狀況，父親表示，孩子現在想到這一段經歷仍相當激動，甚至懷疑是父母不愛他，才會把他送到安親班，後來是在醫院的協助下，一家人才逐漸修補關係。

▲林漢凌（綠色口罩者）始終否認虐童。

然而，受到種種指控的林漢凌始終否認犯行，強調男童就學7年期間都很快樂，出面作證的老師和助理都是挾怨報復，「會當老師的，沒人不愛小孩」，她還曾在宣判前最後一次開庭時，向男童父親喊話，「我真的很喜歡男童，不知你們幹嘛這樣抹黑」，但並未獲得法官採信，最終被依妨害幼童發育罪判處3年10月有期徒刑。

另外，劉姓老師也被台北地院依共同對兒童傷害罪判處6月；金姓老師則因為與家屬和解，被判處6月徒刑，緩刑4年，還要服90小時義務勞動，2人皆可易科罰金。