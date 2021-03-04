異國婚5年破碎！台灣人妻曝日夫離婚2步驟　等3年結局出爐

記者黃翊婷／台北報導

台灣女子小柔（化名）9年前與日本籍男子阿武（化名）結婚，沒想到這段異國婚姻僅維持5年，兩人就協議以離婚為前提分居，接著男方未再讀取LINE訊息，兩步驟直接「人間蒸發」，最終她只好向法院訴請離婚。

▲小柔發現丈夫外遇，這段台日異國婚姻只維持5年就破滅了。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

小柔在判決書中提到，2012年間與阿武在日本結婚，2013年4月回台辦理結婚登記，之後兩人一同移居日本神奈川縣，沒想到丈夫在婚姻期間外遇，雙方在2017年4月協議分居，隔年8月她獨自返台，卻因此與丈夫斷了聯繫。

小柔坦言，當初協議分居是以離婚為前提，也已經在日本簽署離婚同意書，後來阿武就沒有再讀取她的LINE訊息，所以遲遲無法取得日本離婚同意的相關文件，直到2020年都不知道對方的下落，實在沒有辦法，才決定尋求法律途徑。

而阿武經過合法通知並未出庭，也沒有出示任何書狀聲明。台北地院法官認為，小柔和阿武已經分居3年以上，而且這段期間阿武都沒有入境台灣，也沒有與小柔維持共同生活，足見夫妻之間的確有難以維持婚姻的重大事由存在，最終裁定准許女方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。