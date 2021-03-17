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台北東區地下街變「蚊子街」！議員心痛PO照　網友哭哭了！

▲▼台北市議員游淑慧拍下東區地下街人潮冷清，宛如「蚊子街」。（圖／取自游淑慧 台北市議員臉書）

▲台北市議員游淑慧拍下東區地下街人潮冷清，宛如「蚊子街」。（圖／取自游淑慧 台北市議員臉書，下同）

記者林彥臣／綜合報導

台北東區地下街過去在大家的印象中，總是人潮熙來攘往、商機蓬勃的熱鬧景象，不過現在似乎榮景不再！國民黨台北市議員游淑慧16日晚間，就在臉書貼出照片，商家鐵門拉下、人潮冷清，宛如「蚊子街」，對於這樣的景象，感到震驚與心疼。

游淑慧PO照表示，有點心疼，剛剛經過，晚上下班時間，本該熱鬧的東區地下街的情景， 柯市長覺得北藝（台北表演藝術中心）可以救士林商圈，還說要「一次帶起來」，那東區要靠什麼救？重點是，「這些地方以前原本是不需要『救』的啊」。

▲▼台北市議員游淑慧拍下東區地下街人潮冷清，宛如「蚊子街」。（圖／取自游淑慧 台北市議員臉書）

游淑慧指出，從捷運公司方面了解，似乎是因為原承租者做不下去，提前解約，另一方面，當地里長也表示，在地的商圈協會及里辦一直在規劃和思考各種活絡商圈的活動和計畫，未來也希望能和新承租者一起努力，重現東區商圈繁華。

不過游淑慧還是感嘆，「我從高中就開始在台北走跳，看了台北20幾年的發展，老台北人都應該會懂我的唏噓」。

游淑慧的PO文引發許多熱烈討論，國民黨副秘書長李彥秀留言表示，「不只地下街...，原本熱鬧的巷子內的小店狀況也不好」。台北市議員徐巧芯也說，「好壯觀，哭哭ＱＱ」。

▲▼台北市議員游淑慧拍下東區地下街人潮冷清，宛如「蚊子街」。（圖／取自游淑慧 台北市議員臉書）

網友也留言表示，「現在才知道喔，冷很久了」、「每次走在東區街頭真的無限唏噓」、「議員您可以提出改善建議阿，不要只是拍照和批評」、「租約到期，又沒新場主願意接手，因為這條地下街的人潮是很多，但都來匆匆去匆匆，租的店家很難生存」、「這條地下街我從小到大看從它蓋好20年來本來就沒熱鬧過」。

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