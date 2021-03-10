蘇貞昌出手打炒房！「短期持有」延長、2年內買賣課稅45%

▲政院全力打炒房，將修法持有2年內買賣重課45％稅。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院力拼打炒房、健全房市，11日的院會預計通過房地合一稅相關修法。據了解，財政部研議延長短期持有定義，將現行持有1年內課45％重稅，延長為持有2年內；持有超過1年、未逾2年課35%％稅率，則調整為2年以上、未逾5年要課35％稅率。

根據現行的所得稅法第14之4條規定，中華民國境內居住個人持有房屋、土地期間認定適用稅率，持有期間在1年內為45%；持有期間超過1年、未逾2年為35%；持有超過2年，未逾10年是20%；持有超過10年為15%。

據了解，財政部將擬具「所得稅法」部分條文修正草案，預計拉長「短期持有」的時間定義，送交院會討論。

政院發言人羅秉成說，11日院會主要討論所得稅法修正草案，主要與房地合一稅的修法有關。

至於「囤房稅」部分，羅秉成說，目前暫未規劃討論攸關囤房稅相關規定的房屋稅條例。他強調，政府為推動健全房市，會視政策討論有沒有共識推動，一波接著一波，這一波主要是針對稅制，囤房稅也在政策中，討論過程有不同看法、意見，若有納入院會討論，會再由主責部會說明。

據了解，行政部門考量到，房東不會因囤房稅上漲1％、2％，就賣掉多餘的房屋，反而有可能直接反映到房租上，將提升的持有成本直接轉嫁租屋者身上，最終只是增加房客租金而已。