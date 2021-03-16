影／網友臉書PO照　警5小時破大溪銀樓搶案！搶匪：2金項鍊已變賣

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區中央路16日上午發生銀樓白晝搶案，男子佯裝選購金飾，當著銀樓老闆夫妻面前趁挑選2條金項鍊，隨即拔腿奪門而出，大溪警分局掌握線索在龍潭區拘捕搶嫌葛姓男子到案，已變裝的葛男仍遭警方在犯案後5小時內拘捕到案，但搶來金飾已遭變賣，警方正調查是否有同夥接應等相關細節。

▲桃園市大溪區中央路某家銀樓16日上午發生銀樓搶案，大溪警分局下午在龍潭區逮獲已變裝的葛男押回分局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區中央路某家銀樓16日上午發生銀樓搶案，葛男佯裝客人在銀樓挑選金飾。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，今日早上9時許，位於大溪區鬧區的中央路某銀樓遭搶，警方根據銀樓監視器鎖定為設籍新北市的治安人口，下午2時許偵查隊與南雅派出所員警越區在龍潭區某處拘捕已變裝的29歲葛姓男子到案，但葛男辯稱，搶來的金飾已遭變賣。

▲桃園市大溪區中央路某家銀樓16日上午發生銀樓搶案，葛男佯裝客人在銀樓挑選金飾，隨即拔腿奪門而逃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方表示，葛男前往受害銀樓佯裝購買金飾，趁業者夫妻拿出2條各約2兩多重的金項鍊，價值約14餘萬元，葛男拿在雙手中觀賞時，就在業者面前突然快速奪門而出，銀樓夫妻檔當場愣住，在場的兒子見狀立即追趕，但銀樓位於鬧區傳統市場附近，只見葛男快步消失在人群中。

▲桃園市大溪區中央路某家銀樓16日上午發生銀樓搶案，葛男搶走的2條金項鍊，圖為類似金項鍊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但事後，有網友根據銀樓提供監視器畫面PO網請求網友幫忙確認搶嫌身分，大溪警方隨即成立專案小組，調閱銀樓與附近路段監視影像鎖定目標，運用科技辦案於5小時內在龍潭區將葛男拘捕到案。

據指稱，葛是新北市人，但卻選在桃園市大溪區銀樓犯案，可能有地緣關係，由於葛為治安人口，搶來的金飾據稱已遭變賣，警方正深入調查是否有共犯接應，以及其銷遭管道，全案將移送桃檢偵辦。

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