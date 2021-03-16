快訊／網po照幫高調！桃園銀樓爆搶案：劫14萬金鍊　警捉到了

▲桃園市大溪區中央路某家銀樓16日上午發生銀樓搶案，臉書「大溪人的生活點滴」PO出搶嫌畫面，大溪警方剛剛在龍潭區馬上逮獲搶嫌。（圖／翻攝自臉書《大溪人的生活點滴》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區中央路某家銀樓16日上午發生男子佯稱購買金飾，卻趁老闆不注意時抓走2條價值約14萬餘元金項鍊後逃逸，老闆兒子雖然立即追趕，但搶嫌已騎車逃逸無蹤，稍早，大溪警方已在隔鄰的龍潭區查獲搶嫌到案，年約30歲上下，目前正在起贓與詢問作案動機。

▲桃園市大溪區中央路某家銀樓16日上午發生銀樓搶案，搶嫌長相都被業者公布在臉書上。（圖／翻攝自臉書《大溪人的生活點滴》）

大溪警方指出，搶案發生在16日上午9時許，一名年約30歲年輕男子獨自進入中央路某銀樓，佯稱要選購金項鍊，結果竟趁老闆夫婦拿貨時，突然伸手搶走2條各約2兩重的金項鍊，市價約14萬元，搶嫌犯案後奪門而逃，騎乘機車迅速逃逸，業者兒子雖然趕快追趕，但搶嫌已逃逸無蹤。

大溪警分局表示，案發時銀樓內有業者夫妻與其兒子共3人，搶嫌獨自犯案後騎車朝慈湖方向逃逸，據了解搶嫌為轄區內毒品人口，下午已在龍潭區查獲搶嫌到案，目前正要取回相關贓物。

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