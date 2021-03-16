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逆襲！大陸在聯合國反控「美、英、澳侵犯人權」

▲▼大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭。（圖／翻攝自大陸常駐聯合國日內瓦辦事處官網）

▲大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭。（圖／翻攝自大陸常駐聯合國日內瓦辦事處官網）

記者鄭思楠／綜合報導

面對西方國家指控中國在新疆迫害維吾爾族等少數民族，大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭，15日在聯合國人權理事會上說明了新疆、香港等地情況，並反過來要求美國、英國、澳洲等國，立即停止侵犯本國和別國人民人權。

據大陸常駐聯合國日內瓦辦事處官網消息，陳旭表示，美國、英國、澳洲、加拿大、部分歐盟國家等濫用人權理事會平台，散播虛假信息，對中國無端指責，中方對此堅決反對。

他強調，中國堅持以人民為中心，推動人權事業發展取得顯著成就，當前，新疆、西藏繁榮穩定，各族人民安居樂業，「要把『種族滅絕』的帽子扣到中國頭上，荒謬至極，絕不可能得逞。」

陳旭說，大陸已多次邀請歐盟國家去新疆看一看，但他們卻以各種理由推脫，不由得讓人懷疑，他們是要利用涉疆問題來服務自己的政治目的。他還進一步指出，上述國家熱衷於對包括中國在內的發展中國家指手畫腳，卻對自身存在的嚴重人權問題視而不見，閉口不談。

他舉例稱，美國早就犯下「種族滅絕」罪行，大肆驅逐、殺戮印第安人，美印第安人口下降幅度為95%。面對新冠肺炎疫情，美國未能採取有力措施控制疫情，導致數十萬人失去寶貴生命，美國政客卻推卸責任、諉過他人；至於澳洲海外軍人殺害平民，包括兒童。可信報告表明，澳洲有關士兵犯下嚴重的戰爭罪行。

陳旭最後表示，中方敦促上述國家立即停止侵犯本國和別國人民人權，立即停止借人權問題干涉別國內政，為國際人權保護作出真正貢獻。

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