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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

撇黨內對決！朱立倫年後首次露面定調「正面合作」　4月宣布參選

▲前新北市長朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲新北前市長朱立倫。（ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／台北報導

有意參選國民黨主席的新北前市長朱立倫預計在本週末舉辦一場大型記者會，將集合20多個公益團體，就高齡化社會問題提出解方，也將於受訪時切割「黨內對決」氛圍，強調國民黨只有「正面合作」的空間，應砲口一致對外，檢視民進黨失能，這也將是他在自年後首次露面，而正式宣布參選的時間約落於四月初。

朱立倫年後首次露面記者會被視為投入國民黨主席戰局的起手式，同時宣布下一步動作：公益之旅。記者會上將放映朱立倫創辦的「銀光協會」2018年至今，單點深入走訪的36個熟齡設計組織，深耕公益的過程。

現場邀請20多個公益團體，共同為台灣未來高齡化社會，找出問題及解方，推「銀光好居」；過程不會涉及政治議題，甚至任何黨內紛爭。延續朱立倫在臉書主打的勞保年金破產、水電需求面永續、環保與健康等「世代正義」議題，面對2022即將到來的選舉，累積檢驗國政的基礎。

正當國民黨江趙聯盟、韓趙結盟傳聞滿天飛時，看似在黨主席選舉這一局中被邊緣化的朱立倫，早於去年12月起開始會面地方人士，前往雙北、桃園、嘉義、宜蘭、花蓮、台東等地，並爭取縣市長、議長支持。據了解，朱立倫將於4月初時宣布參選，屆時這些「大咖」地方人士全都會站出來支持他。

雙北、桃竹苗及高雄等地議長或議員，近日紛紛北上拜訪朱立倫，除了表達對2022選戰的焦慮外，也勸進朱立倫儘早宣布參選黨主席的決心，穩定基層信心。尤其是高雄的民代，對於群龍無首感到十分憂心。

年前，朱立倫開始透過銀光協會活動，前往東部、中南部偏鄉進行公益活動，順道拜訪各地老友。過程中，地方人士透露，各地對於黨主席江啟臣的領導模式怨言頗多，形容氛圍如同「壓力鍋即將炸鍋」，直言黨中央毫無整合能力，全靠紅派大老廖了以一人穿針引線，猶如地下黨主席，希望朱立倫儘早表態，扮演藍營的「大桶箍」。

「依國民黨現況，只有合的空間，別再陣營對決、自己人打自己人了。」知情人士表示，國民黨應該砲口一致對外，針對民生、經濟、外交、能源、農業等政策，檢討民進黨上任後種種荒腔走板的決策，而不是黨中央帶頭分裂，搞小動作攻擊自己人。

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,全國競選總部主委朱立倫助講。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

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