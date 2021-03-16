中衛推哈利波特限量口罩：嘿美叼信9¾月台　大甲媽遶境罩送信徒

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

CSD中衛與華納兄弟消費品部攜手設計魔法主題口罩，推出「入學通知」限量版哈利波特20周年紀念口罩，印上神秘的火漆封蠟，一打開就能看見貓頭鷹信差「嘿美」叼信飛來的畫面，同款商品未來也將在香港、新加坡兩地開賣。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，電影中貓頭鷹信差振翅高飛的經典橋段為設計團隊的主要靈感來源，信封式外盒採內外雙面印刷，包裝極具巧思，拉開立體凸印的火漆封蠟，再打開信封，先看到嘿美於黑夜星空中叨信而來的精美畫面隔版，拿起來才會看到隱藏於下的口罩。獨特的開箱方式，希望讓哈利波特迷們感受收到霍格華茲入學通知振奮不已的心情。

「入學通知」口罩設計以深藍色神秘點點星空為背景，「霍格華茲校徽」、「學院分類帽」等圖案連續交錯出現，每片口罩因裁切位置不同，呈現不同的畫面，再搭配隨機出現的煙霧，使得片片獨一無二，絶無重覆。細看時會發現，每個圖案都是由十幾種迷你版的魔法世界元素巧妙組合而成。另一個有趣的是下方的封合線，特別採用長條鐵軌圖形及9¾字樣，讓人想起哈利波特首次鼓起勇氣，衝撞牆壁進入9¾月台的那一幕，喜歡哈利波特的粉絲也可以在疫情期間展示自己對哈利波特的熱愛。

另外，彰化口罩產業龍頭華新，以研發各式口罩專利受到國內外一致推崇，董事長鄭永柱13日獲頒創新卓越研發獎的殊榮，華新口罩也將在大甲媽遶境時，分別在南瑤宮與奠安宮送出6,000片口罩給隨香的信眾使用，觀光工廠內重新整修，餐飲區延至本(3)月20日重新開放，從今(16)日起到館內消費，可享抽抽樂試手氣，隨機送出不一樣圖案的口罩。

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