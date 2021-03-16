　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中衛推哈利波特限量口罩：嘿美叼信9¾月台　大甲媽遶境罩送信徒

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供）

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

CSD中衛與華納兄弟消費品部攜手設計魔法主題口罩，推出「入學通知」限量版哈利波特20周年紀念口罩，印上神秘的火漆封蠟，一打開就能看見貓頭鷹信差「嘿美」叼信飛來的畫面，同款商品未來也將在香港、新加坡兩地開賣。

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供）

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，電影中貓頭鷹信差振翅高飛的經典橋段為設計團隊的主要靈感來源，信封式外盒採內外雙面印刷，包裝極具巧思，拉開立體凸印的火漆封蠟，再打開信封，先看到嘿美於黑夜星空中叨信而來的精美畫面隔版，拿起來才會看到隱藏於下的口罩。獨特的開箱方式，希望讓哈利波特迷們感受收到霍格華茲入學通知振奮不已的心情。

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供）

「入學通知」口罩設計以深藍色神秘點點星空為背景，「霍格華茲校徽」、「學院分類帽」等圖案連續交錯出現，每片口罩因裁切位置不同，呈現不同的畫面，再搭配隨機出現的煙霧，使得片片獨一無二，絶無重覆。細看時會發現，每個圖案都是由十幾種迷你版的魔法世界元素巧妙組合而成。另一個有趣的是下方的封合線，特別採用長條鐵軌圖形及9¾字樣，讓人想起哈利波特首次鼓起勇氣，衝撞牆壁進入9¾月台的那一幕，喜歡哈利波特的粉絲也可以在疫情期間展示自己對哈利波特的熱愛。

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供）

另外，彰化口罩產業龍頭華新，以研發各式口罩專利受到國內外一致推崇，董事長鄭永柱13日獲頒創新卓越研發獎的殊榮，華新口罩也將在大甲媽遶境時，分別在南瑤宮與奠安宮送出6,000片口罩給隨香的信眾使用，觀光工廠內重新整修，餐飲區延至本(3)月20日重新開放，從今(16)日起到館內消費，可享抽抽樂試手氣，隨機送出不一樣圖案的口罩。

台中工地鷹架掉落直插擋風玻璃！網要車主去收驚：根本絕命終結站

華陽吊橋2人墜橋亡！居民憂「抓交替」　民俗專家：快祭改亡魂

資安學霸警官墜華陽吊橋亡　常受邀演講...離婚遺留2幼子

限量「玫瑰粉」大同電鍋來了！3490元→2799元　放在廚房美到仙氣噴發

ET快訊
快訊／遊覽車撞山壁「4人無生命跡象」！車身後半爆開
快訊／遊覽車蘇花公路撞山壁！　傷亡不明搶救中
北市公車左轉盲駕影片曝光　路人走斑馬線遭輾斃
醫美富少殯儀館「不發一語」　母急喊：已經說對不起了
快訊／電話最後告白！丈夫火速救援差一步　愛妻墜河亡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

中衛推哈利波特限量口罩：嘿美叼信9¾月台　大甲媽遶境罩送信徒

限量搶吃！全家草莓酷繽沙「加起司蛋糕」　GODIVA最新霜淇淋超濃

【廣編】全新自能媄肌概念誕生！mei 1+1即刻開啟自能媄肌　媄力由妳掌控

麥當勞甜心卡3／17開賣！蜂蜜奶茶新品入列　大方烤土司月底停售

國旅夯！清明連假出遊預備　網購飯店住宿券幾乎銷售一空

飲料、餅乾都有！SUBWAY「買1送1券」免費領　加碼吃百元潛艇堡餐

全聯小編一口氣PO「87張照片」催淚文！網：滑完真的想哭

迎櫻花季！人氣速食店祭「買1送1券」　還有炸雞免費升級加送年糕

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

中衛推哈利波特限量口罩：嘿美叼信9¾月台　大甲媽遶境罩送信徒

限量搶吃！全家草莓酷繽沙「加起司蛋糕」　GODIVA最新霜淇淋超濃

【廣編】全新自能媄肌概念誕生！mei 1+1即刻開啟自能媄肌　媄力由妳掌控

麥當勞甜心卡3／17開賣！蜂蜜奶茶新品入列　大方烤土司月底停售

國旅夯！清明連假出遊預備　網購飯店住宿券幾乎銷售一空

飲料、餅乾都有！SUBWAY「買1送1券」免費領　加碼吃百元潛艇堡餐

全聯小編一口氣PO「87張照片」催淚文！網：滑完真的想哭

迎櫻花季！人氣速食店祭「買1送1券」　還有炸雞免費升級加送年糕

中國足球奇葩處罰　吐口水罰的比打架還重

「2021宜蘭綠色博覽會」3／27武荖坑登場　身分證有F這7天入場100元

快訊／遊覽車撞舊蘇花山壁！4人無生命跡象　車身全爆開搶救中

撐不住了！Nokia宣布裁員1萬人　節省200億元

金門漁船失動力「玩命特區」漂浮！漁獲豐心驚肉跳　海巡急救援

外遇妻屍體「偷藏在冰箱」　心機夫等2年才棄屍終於落網！

中鋼前二月大賺74億元「賺贏過去八季表現」　第二季出貨量估310萬噸

垃圾桶原地爆炸！　肇事汪被罵「趴懷裡裝哭啜泣」還偷看鏡頭

產學界一面倒要求開放「類有線電視」　NCC設3條件被打臉

林書豪有機會？勇士替補控衛連3場遭DNP　美媒點名2隊需資深後衛

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

消費熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！蜂蜜特調入列

疫情宅在家...保險套銷量爆增30％

全聯小編PO「87張照片」逼哭網友

只有21天！麥當勞經典大麥克回來了

SUBWAY「買1送1券」免費領！

全家限量草莓酷繽沙「加了起司蛋糕」

人氣炸雞限量送「買1送1券」！

幫寶適拉拉褲XXL上架再祭優惠價

0元爽喝咖啡！7-11超狂歡樂杯杯碰

超商就能吃罪惡奶油乳酪肉桂捲！

肯德基新品限時開賣　摩斯3款漢堡亮相

超商最新「好茶季」登場！

衝9¾月台　中衛推哈利波特20周年限量口罩

更多熱門

相關新聞

華新1月捐12萬口罩　大甲媽遶境再送6千片

華新1月捐12萬口罩　大甲媽遶境再送6千片

新冠肺炎疫情肆虐全球，口罩已經成了民生必需品，彰化有岱宇國際慈善基金會、優衣庫等單位，今(10)日分別在和美及永靖國中贈送防疫醫療口罩、而口罩龍頭大廠華新也透露，將於大甲媽遶境起轎隔天也就是4月10日在彰化市南瑤宮、4月16日在北斗鎮奠安宮2個定點發放6,000個醫用口罩，送完為止。

「石內卜教授」75歲冥誕

「石內卜教授」75歲冥誕

榮恩：只看過《哈利波特》前三集

榮恩：只看過《哈利波特》前三集

《怪獸3》爆大咖感染變種病毒

《怪獸3》爆大咖感染變種病毒

PORTER X 中衛口罩也太帥！

PORTER X 中衛口罩也太帥！

關鍵字：

CSD中衛哈利波特華新

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

快訊／凱渥男模猝逝！得年23歲

女星錄影遭暴打　蔡依林經紀人翻臉

江宏傑登《玩很大》網評論一面倒

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

Rain怒吼新人　車銀優天使舉止暖哭粉絲

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面