　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

剛走出高鐵站「2男狂要票根」　內行曝用途：能賣錢！一開蝦皮傻眼

▲▼搭高鐵遇2男狂要票根！內行秒懂「暗黑用途」：還能賣錢（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲高鐵站出現2男子狂要票根，超怪異！（圖／翻攝爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

不少人出差，必須要拿出交通收據來報公帳！一名男網友驚呼，日前一出站，就發現2名男子對著出票口探頭探腦，下秒隨即靠向原PO，詢問有無票根肯贈與。原PO一臉困惑，就怕對方舉止不單純，因此求助大家「難道還有什麼優惠嗎？」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》透露，14日從高鐵站出來，卻被2名陌生男子攔截，接著開門見山詢問「有沒有搭乘高鐵完的票根，可以給我們？」當下，原PO一頭霧水，同時眼尖發現對方手上有多上票根。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管出站後，票根形同廢票，不過就怕背後有詐，原PO好奇求問，「請問現在憑搭乘完高鐵的票根，難道還有什麼優惠嗎？我只知道憑高鐵票根，可以免費搭乘高鐵接駁專車。」

文章曝光後，掀起一票網友熱議，「以前在加油站打工，也有人來討客人不要的發票」、「要是我，就不要給」、「報帳用的，快到繳稅的月份了，慢慢開始準備」、「個人的話報帳，公司的話報稅」、「其實有人在販賣使用過的高鐵票，因為殘值是0，所以他們隨便賣，讓人家回去報帳」、「可能是客人下訂單指定當天需要大量票根，所以一次收那麼多」。

▲▼高鐵車票改版。（圖／記者賴文萱攝）

▲原來票根還另有用途。（圖／記者賴文萱攝）

有內行爆料，「發現蝦皮很多耶！一張賣50~100都有，好好賺」、「長知識了，原來這種東西還可以轉售，我以後要留著賣，哈哈哈哈」、「報假帳用的，這是違法」。

實際一搜蝦皮賣場，確實跳出轉售票根的頁面，其中一家已販售千張的賣場來說，主打「2021年台北到左營，單張賣場收藏」，內文則強調「歡迎私訊詢問，坐過的各種月份和各地到左營，各地到台北。」

評價部分也頗受好評，包括「即時回覆，協助找貨！如果之後有機會會考慮回購」、「票券狀態很新」、「票根一張170元並不便宜，但是賣家回覆快速」，甚至還有外國客買家，顯見商機無限。

▼蝦皮什麼都賣！（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼搭高鐵遇2男狂要票根！內行秒懂「暗黑用途」：還能賣錢（圖／翻攝爆廢公社二館）

ET快訊
快訊／才開1年多！　台北宜必思酒店要收攤了
剛走出高鐵「2男狂要票根」　內行曝用途！一開蝦皮傻眼
又是主動脈剝離！23歲男模運動猝死　醫曝發病關鍵
23歲凱渥男模「主動脈剝離」猝逝　最後身影曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

剛走出高鐵站「2男狂要票根」　內行曝用途：能賣錢！一開蝦皮傻眼

看男友「Line搜尋功能」1現象有鬼！抓姦達人教6招...網推爆收藏

被問AZ疫苗嗆記者「為什麼要告訴你」　莊人祥道歉：一時鬼打牆

台帛旅遊泡泡即將拍板定案！莊人祥：明記者會宣布細節

27歲單親媽急轉院！宜蘭姊求「讓路給救護車」到台北　14：30出發

臺博館常設展更新！「鎮館三寶」同時展出　壓軸門面展廳亮相

產銷失衡是「天氣因素」！農糧署駁撒幣收農產：民主國家不能不幫

台帛旅遊泡泡4月首發團擬華航先開飛　估到暑假一周最多16班

LIVE／首波AZ疫苗「6萬名醫護」願意施打！疾管署最新說明

農地違章工廠「即報即拆」都在騙人！環團再轟蔡政府：承諾跳票

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

剛走出高鐵站「2男狂要票根」　內行曝用途：能賣錢！一開蝦皮傻眼

看男友「Line搜尋功能」1現象有鬼！抓姦達人教6招...網推爆收藏

被問AZ疫苗嗆記者「為什麼要告訴你」　莊人祥道歉：一時鬼打牆

台帛旅遊泡泡即將拍板定案！莊人祥：明記者會宣布細節

27歲單親媽急轉院！宜蘭姊求「讓路給救護車」到台北　14：30出發

臺博館常設展更新！「鎮館三寶」同時展出　壓軸門面展廳亮相

產銷失衡是「天氣因素」！農糧署駁撒幣收農產：民主國家不能不幫

台帛旅遊泡泡4月首發團擬華航先開飛　估到暑假一周最多16班

LIVE／首波AZ疫苗「6萬名醫護」願意施打！疾管署最新說明

農地違章工廠「即報即拆」都在騙人！環團再轟蔡政府：承諾跳票

撇黨內對決！朱立倫年後首次露面定調「正面合作」

他打呼「害妻精神焦慮」　醫曝「睡眠呼吸中止症」6大高危險群

漫畫店捕獲野生基努李維　本人購買自己扮演的「銀手強尼」公仔

快訊／全台首間宜必思酒店3／31收攤！贈送的住宿券4／1起開放兌換

北京首鋼正式簽下前巫師球員　曾單場豪取35分

快訊／網友po照幫高調！桃園銀樓驚爆搶案：劫14萬金鍊　警捉到了

印尼大媽下面好癢　馬路邊「深入摳摳16秒↑」！嚇呆旁人

轉角遇「超盟土匪」上車攔截！騎士急PO文求助...羨煞5千人

台版Ｎ號房！扮「大姊姊」拐幼童自慰開直播　變態男重判10年

生達分割合成部門　讓與關係企業生泰

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

不用太主動追！對5大星座「越冷漠，越愛你」

揭分手鳳梨真正原因　罔腰曝喜訊：真的會有一個小孩

女叫外送去冰　店員貼心遭反咬

白俄16歲正妹感謝「台灣便當救了我」

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

男童「下體狂頂」女店員！媽媽不阻止還在笑

料都掉光光！停紅燈見外送員「披薩垂直放」

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

打電話手勢「不是比6」　小孩一伸手驚呆網

產後想住月子中心！她揚言墮胎威脅老公砸錢

「幫我送上船！」屏東外送員飆到港口傻眼了

更多熱門

相關新聞

高鐵奢華屏東遊2萬起跳！行程曝光

高鐵奢華屏東遊2萬起跳！行程曝光

台灣高鐵特別針對「高鐵假期」規劃全新遊程，高端遊部分從5條增至8條，精緻遊則是從原先6條新增至17條。其中，屏東2日高端遊從台北出發，行程2萬起跳，來回搭乘商務車廂、專人專車接駁、入住頂級Villa一次搞定。

飯店床「多2顆超大枕頭」！內行：別用

飯店床「多2顆超大枕頭」！內行：別用

搭高鐵1景象怒了！她心寒「沒有一回例外」

搭高鐵1景象怒了！她心寒「沒有一回例外」

遠雄人龍買屋恐遭罰2500萬　區域客曝盛況將不只一場

遠雄人龍買屋恐遭罰2500萬　區域客曝盛況將不只一場

看房先帶10萬！台南高鐵預售屋「還沒蓋就被訂光」

看房先帶10萬！台南高鐵預售屋「還沒蓋就被訂光」

關鍵字：

高鐵票根報帳用途

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

女星錄影遭暴打　蔡依林經紀人翻臉

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

江宏傑登《玩很大》網評論一面倒

快訊／凱渥男模猝逝！得年23歲

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面