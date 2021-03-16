剛走出高鐵站「2男狂要票根」　內行曝用途：能賣錢！一開蝦皮傻眼

▲高鐵站出現2男子狂要票根，超怪異！（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

不少人出差，必須要拿出交通收據來報公帳！一名男網友驚呼，日前一出站，就發現2名男子對著出票口探頭探腦，下秒隨即靠向原PO，詢問有無票根肯贈與。原PO一臉困惑，就怕對方舉止不單純，因此求助大家「難道還有什麼優惠嗎？」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》透露，14日從高鐵站出來，卻被2名陌生男子攔截，接著開門見山詢問「有沒有搭乘高鐵完的票根，可以給我們？」當下，原PO一頭霧水，同時眼尖發現對方手上有多上票根。

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儘管出站後，票根形同廢票，不過就怕背後有詐，原PO好奇求問，「請問現在憑搭乘完高鐵的票根，難道還有什麼優惠嗎？我只知道憑高鐵票根，可以免費搭乘高鐵接駁專車。」

文章曝光後，掀起一票網友熱議，「以前在加油站打工，也有人來討客人不要的發票」、「要是我，就不要給」、「報帳用的，快到繳稅的月份了，慢慢開始準備」、「個人的話報帳，公司的話報稅」、「其實有人在販賣使用過的高鐵票，因為殘值是0，所以他們隨便賣，讓人家回去報帳」、「可能是客人下訂單指定當天需要大量票根，所以一次收那麼多」。

▲原來票根還另有用途。（圖／記者賴文萱攝）



有內行爆料，「發現蝦皮很多耶！一張賣50~100都有，好好賺」、「長知識了，原來這種東西還可以轉售，我以後要留著賣，哈哈哈哈」、「報假帳用的，這是違法」。

實際一搜蝦皮賣場，確實跳出轉售票根的頁面，其中一家已販售千張的賣場來說，主打「2021年台北到左營，單張賣場收藏」，內文則強調「歡迎私訊詢問，坐過的各種月份和各地到左營，各地到台北。」

評價部分也頗受好評，包括「即時回覆，協助找貨！如果之後有機會會考慮回購」、「票券狀態很新」、「票根一張170元並不便宜，但是賣家回覆快速」，甚至還有外國客買家，顯見商機無限。

▼蝦皮什麼都賣！（圖／翻攝爆廢公社二館）

