　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南通訊行遭潑紅漆！顧客要求換手機被拒　警逮17歲少年

記者林悅／台南報導

台南北區成功路1家通訊行3月15日深夜遭人潑紅漆，該店鐵門、宣傳旗幟與停放在騎樓機車都被潑成一片紅，就連鄰居也被波及，台南市警五分局據報循線查獲1名17歲許姓男子到案，查出係手機買賣糾紛所致，全案依毀損、恐嚇罪嫌送辦，再追緝另1名在逃共犯到案中。

▲台南北區成功路1家通訊行深夜遭人潑紅漆，台南市警五分局據報循線查獲1名17歲許姓男子到案，全案依法送辦外，並追緝另1名在逃共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南北區成功路1家通訊行深夜遭人潑紅漆，台南市警五分局據報循線查獲1名17歲許姓男子到案，全案依法送辦，並追緝另1名在逃共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南北區成功路1家通訊行深夜遭人潑紅漆，台南市警五分局據報循線查獲1名17歲許姓男子到案，全案依法送辦外，並追緝另1名在逃共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南北區成功路1家通訊行深夜遭人潑紅漆，台南市警五分局據報循線查獲1名17歲許姓男子到案，全案依法送辦外，並追緝另1名在逃共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南北區成功路1家通訊行深夜遭人潑紅漆，台南市警五分局據報循線查獲1名17歲許姓男子到案，全案依法送辦外，並追緝另1名在逃共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局立人所轄北區成功路1家通訊行，3月15日深夜10時許，遭不明人士潑紅漆，並殃及鄰居。吳姓被害人向警方表示，日前有民眾到店裡要換手機，雙方對買賣認知有差異，15日晚上與對方電話溝通後，通訊行關店休息不到1小時，就接到警方通知說通訊行被人潑漆了，他懷疑與此事有關。

▲台南北區成功路1家通訊行深夜遭人潑紅漆，台南市警五分局據報循線查獲1名17歲許姓男子到案，全案依法送辦外，並追緝另1名在逃共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南北區成功路1家通訊行深夜遭人潑紅漆，台南市警五分局據報循線查獲1名17歲許姓男子到案，全案依法送辦外，並追緝另1名在逃共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經立人所員警調閱監視影像，鎖定1部車輛涉有重嫌，以車追人循線於3月16 日下午5時查獲涉案嫌疑人17歲許姓男子到案，案經追查係雙方因手機買賣糾紛引起，另名共犯警方已掌握其身分，目前全力追緝中，全案將依毀損、恐嚇罪嫌送辦。五分局指出，案發生後警方迅速釐清案情，並查獲嫌疑人到案，展現第五分局維護治安之決心。

珠光粉色超美內外鍋皆為304不鏽鋼
 

ET快訊
鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆
快訊／郭雪芙打臉「點頭嫁孫其君」　發聲明回應了
出事前畫面曝！遊覽車準備過宜蘭谷風隧道　50分鐘後爆6死39
免費吃壽司瘋改名　記住次數免成終身「鮭魚」
「蘇大媽」慘了！挨告6罪　二審加重判刑結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南知名大腸麵線「大鍋」晾門口消失　警2小時逮紅衣婦

重達230KG的她意識模糊！8勇消用毛毯包覆　花3小時「5F抬到1F」

蘇花車禍他腿斷…急尋昏迷妻！院方吐「1句話」一家終團圓

中油作業車硬卡地下道　老鳥解圍！輪胎放氣催油門脫困

出事前畫面曝！遊覽車準備過宜蘭「谷風隧道」…50分鐘後爆6死39傷

「蘇大媽」慘了！檢舉達人挨告6罪　二審加重改判1年確定

快訊／BMW男低頭撿東西下秒糗了！路邊車慘被撞進水溝近全毀

快訊／台中翁「油門當剎車」…安全氣囊炸開！連環撞倒路旁8機車

公公喊小三「媳婦」　正牌人妻忍9個月反擊！獲賠30萬

嘉市議長涉零元購屋超貸　買房1500萬簽約3300萬：農會核貸1950萬

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

板橋阿伯騎車買菜誤上高架橋！　全身發抖...警救援安撫親送回家

台南知名大腸麵線「大鍋」晾門口消失　警2小時逮紅衣婦

重達230KG的她意識模糊！8勇消用毛毯包覆　花3小時「5F抬到1F」

蘇花車禍他腿斷…急尋昏迷妻！院方吐「1句話」一家終團圓

中油作業車硬卡地下道　老鳥解圍！輪胎放氣催油門脫困

出事前畫面曝！遊覽車準備過宜蘭「谷風隧道」…50分鐘後爆6死39傷

「蘇大媽」慘了！檢舉達人挨告6罪　二審加重改判1年確定

快訊／BMW男低頭撿東西下秒糗了！路邊車慘被撞進水溝近全毀

快訊／台中翁「油門當剎車」…安全氣囊炸開！連環撞倒路旁8機車

公公喊小三「媳婦」　正牌人妻忍9個月反擊！獲賠30萬

嘉市議長涉零元購屋超貸　買房1500萬簽約3300萬：農會核貸1950萬

台啤守護神威能　米勒本季第3度奪SBL單週MVP

湖人老將膝傷不想動刀：我價值不在場上　衛冕軍至少補1人

老虎伍茲回家了！推特喜報平安　在家治療「每天都要更強壯」

直擊出事旅行社台北如空城！好視野：一整天很忙...全員都在現場協助

柯文哲與童振源啟動酷僑專案　3大目標讓「台北酷課雲」變「觔斗雲」

胡金龍遭冷凍！神人挖出「連官網照片都假的」　超猛細節被笑推爆

【廣編】鋼鐵「甘家」重新跨足建築業「甘霖環翠」圓滿完銷

鬆口選台中市長？　蔡其昌：還有很多人選之後再說啦！

比特「全副武裝」去散步！對街貴賓突衝過來　她傻：牽繩買不起？

國台辦推銷「農林22條」三特點　朱鳳蓮：幫忙拓展大陸內銷市場！

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

社會熱門新聞

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

酒店正妹不做S包廂廁所遭硬上　姊妹淘敲門男客不理

和平醫護理站紀錄曝光　被砍運將等死24小時全都露

4車出遊1車撞山　乘客曝急過3彎：完了

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

看著21歲女死在眼前…復興里長「見侯友宜哭跪」求幫忙

夫妻共遊命喪蘇花　兒哭捶醫院門

遊覽車撞山6死名單曝光！

網友一眼認出！父母險赴蘇花6死遊

閨蜜約出遊　坐上死亡遊覽車

遊覽車撞山壁6死…兒招魂淚崩：媽媽要認車

更多熱門

相關新聞

華為將收5G專利費！　每支手機使用費「上限71元」

華為將收5G專利費！　每支手機使用費「上限71元」

華為先前受到中美貿易戰打擊，為了增加財源，16日宣布將收取5G專利使用費，使用費上限為2.5美元（約新台幣71元），價格低於諾基亞、愛立信等競爭對手。

「蘇大媽」挨告6罪　二審加重改判1年確定

「蘇大媽」挨告6罪　二審加重改判1年確定

台南建案流傳幾句禁語　說了就被查水表

台南建案流傳幾句禁語　說了就被查水表

不滿姪兒遭辱　高雄男押人至宮廟痛毆

不滿姪兒遭辱　高雄男押人至宮廟痛毆

媽搭死亡遊覽車　親睹「友人眼珠掉出」嚇壞！

媽搭死亡遊覽車　親睹「友人眼珠掉出」嚇壞！

關鍵字：

台南通訊行手機買賣糾紛紅漆影音

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

直擊祖雄摩鐵進出3小時！載烏克蘭正妹

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

歐陽娜娜無P圖「粗腿照」網怒了

江宏傑深夜曬兒女照　零Tag福原愛

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

周潤發罕見臭臉！山友曝合照過程

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面