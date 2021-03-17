台南通訊行遭潑紅漆！顧客要求換手機被拒　警逮17歲少年

記者林悅／台南報導

台南北區成功路1家通訊行3月15日深夜遭人潑紅漆，該店鐵門、宣傳旗幟與停放在騎樓機車都被潑成一片紅，就連鄰居也被波及，台南市警五分局據報循線查獲1名17歲許姓男子到案，查出係手機買賣糾紛所致，全案依毀損、恐嚇罪嫌送辦，再追緝另1名在逃共犯到案中。

▲台南北區成功路1家通訊行深夜遭人潑紅漆，台南市警五分局據報循線查獲1名17歲許姓男子到案，全案依法送辦，並追緝另1名在逃共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局立人所轄北區成功路1家通訊行，3月15日深夜10時許，遭不明人士潑紅漆，並殃及鄰居。吳姓被害人向警方表示，日前有民眾到店裡要換手機，雙方對買賣認知有差異，15日晚上與對方電話溝通後，通訊行關店休息不到1小時，就接到警方通知說通訊行被人潑漆了，他懷疑與此事有關。

案經立人所員警調閱監視影像，鎖定1部車輛涉有重嫌，以車追人循線於3月16 日下午5時查獲涉案嫌疑人17歲許姓男子到案，案經追查係雙方因手機買賣糾紛引起，另名共犯警方已掌握其身分，目前全力追緝中，全案將依毀損、恐嚇罪嫌送辦。五分局指出，案發生後警方迅速釐清案情，並查獲嫌疑人到案，展現第五分局維護治安之決心。

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