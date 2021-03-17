死者座位集中「奪命5至7排」！遊覽車初步鑑識結果曝　剎車沒咬死

▲遊覽車左後車身承受強大撞擊力道，死者多集中在左後側5至7排座位。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

新北市新店區復興里舉辦自強活動前往花蓮2天1夜遊，不料昨（16日）北返經過舊蘇花公路（台9線）115K處時，其中一輛遊覽車卻失控自撞山壁，釀成6死39傷慘劇。警方初步勘察現場，遊覽車左後側車身破了大洞，死者也多集中在破洞處的「左後5至7排」位置；而事發後雖然游姓司機聲稱自己「踩嘸剎車」，但警方今早初步勘驗，遊覽車並未出現「剎車咬死情形」。

新店復興里里民日前分乘3部遊覽車前往花蓮旅遊，怎料北返途中經過連續彎道下坡時，車身卻突然失控，在柏油路面留下長達47公尺的剎車痕，隨後重重撞上山壁突起的水泥壁角，左後車身硬生生被扯出一個大洞，板金、零件散落一地，甚至還有乘客「連人帶椅」噴飛，現場一片狼藉宛若煉獄。

▲事故現場一片狼藉，宛若煉獄。（圖／記者游芳男翻攝）

警方初步調查，這起事故共釀成6死39傷，由於當下是遊覽車左後側直接碰撞山壁角、承受直接的撞擊力道，也因此死者多集中坐在左後5至7排處；由於當下衝擊力道猛烈，還有乘客瞬間被拋飛、墜落一旁山溝中動彈不得，大多數死者都在水溝中被發現，經救起後已經頭破血流、明顯死亡，現場救援人員只能直接蓋上白布。

事發後遊覽車游姓駕駛也受創，頭、腳受傷，且胸腔骨折，目前仍在羅東博愛醫院治療，且當得知事故造成6人死亡後情緒相當激動，目前暫無法製作筆錄。游姓運將第一時間聲稱是「剎車失靈」、當下踩不到剎車才會撞上山壁；但該輛遊覽車被拖回蘇澳分局後，經警方今初步鑑識，發現檔位停留在N檔（空檔），且輪胎也未發現剎車咬死情形。確切事發原因為何，仍待今下午查看行車紀錄器、周遭監視器畫面進一步勘驗釐清。

►請假陪父母…新店21歲女「連人帶椅」噴飛亡！阿嬤淚崩：還有報平安

►死亡遊覽車猛撞山壁 媽見「友人眼珠掉出」嚇壞！兒急赴醫院探望

►「我的乘客怎麼樣」遊覽車撞山壁6死 輕傷司機自責情緒仍不穩

▼游姓司機胸腔骨折，第一時間聲稱自己踩不到剎車，才會撞上山壁。（圖／記者游芳男翻攝）