　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

死者座位集中「奪命5至7排」！遊覽車初步鑑識結果曝　剎車沒咬死

▲▼舊蘇花遊覽車撞山壁。（圖／記者游芳男翻攝）

▲遊覽車左後車身承受強大撞擊力道，死者多集中在左後側5至7排座位。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

新北市新店區復興里舉辦自強活動前往花蓮2天1夜遊，不料昨（16日）北返經過舊蘇花公路（台9線）115K處時，其中一輛遊覽車卻失控自撞山壁，釀成6死39傷慘劇。警方初步勘察現場，遊覽車左後側車身破了大洞，死者也多集中在破洞處的「左後5至7排」位置；而事發後雖然游姓司機聲稱自己「踩嘸剎車」，但警方今早初步勘驗，遊覽車並未出現「剎車咬死情形」。

新店復興里里民日前分乘3部遊覽車前往花蓮旅遊，怎料北返途中經過連續彎道下坡時，車身卻突然失控，在柏油路面留下長達47公尺的剎車痕，隨後重重撞上山壁突起的水泥壁角，左後車身硬生生被扯出一個大洞，板金、零件散落一地，甚至還有乘客「連人帶椅」噴飛，現場一片狼藉宛若煉獄。

▲▼蘇花遊覽車撞山壁6死，乘客當場噴出死亡蓋白布。（圖／記者許力方翻攝）

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

▲事故現場一片狼藉，宛若煉獄。（圖／記者游芳男翻攝）

警方初步調查，這起事故共釀成6死39傷，由於當下是遊覽車左後側直接碰撞山壁角、承受直接的撞擊力道，也因此死者多集中坐在左後5至7排處；由於當下衝擊力道猛烈，還有乘客瞬間被拋飛、墜落一旁山溝中動彈不得，大多數死者都在水溝中被發現，經救起後已經頭破血流、明顯死亡，現場救援人員只能直接蓋上白布。

事發後遊覽車游姓駕駛也受創，頭、腳受傷，且胸腔骨折，目前仍在羅東博愛醫院治療，且當得知事故造成6人死亡後情緒相當激動，目前暫無法製作筆錄。游姓運將第一時間聲稱是「剎車失靈」、當下踩不到剎車才會撞上山壁；但該輛遊覽車被拖回蘇澳分局後，經警方今初步鑑識，發現檔位停留在N檔（空檔），且輪胎也未發現剎車咬死情形。確切事發原因為何，仍待今下午查看行車紀錄器、周遭監視器畫面進一步勘驗釐清。

►請假陪父母…新店21歲女「連人帶椅」噴飛亡！阿嬤淚崩：還有報平安

►死亡遊覽車猛撞山壁　媽見「友人眼珠掉出」嚇壞！兒急赴醫院探望

►「我的乘客怎麼樣」遊覽車撞山壁6死　輕傷司機自責情緒仍不穩

▼游姓司機胸腔骨折，第一時間聲稱自己踩不到剎車，才會撞上山壁。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼蘇花遊覽車6死，駕駛滿臉血說踩不到煞車。（圖／記者許力方翻攝）

ET快訊
鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆
快訊／郭雪芙打臉「點頭嫁孫其君」　發聲明回應了
出事前畫面曝！遊覽車準備過宜蘭谷風隧道　50分鐘後爆6死39
免費吃壽司瘋改名　記住次數免成終身「鮭魚」
「蘇大媽」慘了！挨告6罪　二審加重判刑結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

事發全程影片曝！遊覽車蘇花撞山壁　車尾右偏「乘客慘噴飛」釀6死

台南知名大腸麵線「大鍋」晾門口消失　警2小時逮紅衣婦

重達230KG的她意識模糊！8勇消用毛毯包覆　花3小時「5F抬到1F」

蘇花車禍他腿斷…急尋昏迷妻！院方吐「1句話」一家終團圓

中油作業車硬卡地下道　老鳥解圍！輪胎放氣催油門脫困

出事前畫面曝！遊覽車準備過宜蘭「谷風隧道」…50分鐘後爆6死39傷

「蘇大媽」慘了！檢舉達人挨告6罪　二審加重改判1年確定

快訊／BMW男低頭撿東西下秒糗了！路邊車慘被撞進水溝近全毀

快訊／台中翁「油門當剎車」…安全氣囊炸開！連環撞倒路旁8機車

公公喊小三「媳婦」　正牌人妻忍9個月反擊！獲賠30萬

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

板橋阿伯騎車買菜誤上高架橋！　全身發抖...警救援安撫親送回家

事發全程影片曝！遊覽車蘇花撞山壁　車尾右偏「乘客慘噴飛」釀6死

台南知名大腸麵線「大鍋」晾門口消失　警2小時逮紅衣婦

重達230KG的她意識模糊！8勇消用毛毯包覆　花3小時「5F抬到1F」

蘇花車禍他腿斷…急尋昏迷妻！院方吐「1句話」一家終團圓

中油作業車硬卡地下道　老鳥解圍！輪胎放氣催油門脫困

出事前畫面曝！遊覽車準備過宜蘭「谷風隧道」…50分鐘後爆6死39傷

「蘇大媽」慘了！檢舉達人挨告6罪　二審加重改判1年確定

快訊／BMW男低頭撿東西下秒糗了！路邊車慘被撞進水溝近全毀

快訊／台中翁「油門當剎車」…安全氣囊炸開！連環撞倒路旁8機車

公公喊小三「媳婦」　正牌人妻忍9個月反擊！獲賠30萬

事發全程影片曝！遊覽車蘇花撞山壁　車尾右偏「乘客慘噴飛」釀6死

借朋友5千萬拿不回？澎恰恰「低頭討錢」反被嗆

小甜甜懷胎6月保母人選曝光　閨蜜聽聞驚喊「太恐怖！」

獨享天海一線無敵空景！墾丁最美沙灘酒吧　賞漸層藍海超忘憂

酸香辣太銷魂！台南人氣陝西料理　褲帶寬麵嚼勁十足、必點大盤雞

邱國正：如果需要表現領導統御　我會帶頭施打AZ疫苗

為免費壽司！台中女大生一早改名「鮭魚丼飯」：還有2朋友也一起

台啤守護神威能　米勒本季第3度奪SBL單週MVP

湖人老將膝傷不想動刀：我價值不在場上　衛冕軍至少補1人

老虎伍茲回家了！推特喜報平安　在家治療「每天都要更強壯」

社會熱門新聞

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

酒店正妹不做S包廂廁所遭硬上　姊妹淘敲門男客不理

和平醫護理站紀錄曝光　被砍運將等死24小時全都露

4車出遊1車撞山　乘客曝急過3彎：完了

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

看著21歲女死在眼前…復興里長「見侯友宜哭跪」求幫忙

夫妻共遊命喪蘇花　兒哭捶醫院門

遊覽車撞山6死名單曝光！

網友一眼認出！父母險赴蘇花6死遊

閨蜜約出遊　坐上死亡遊覽車

遊覽車撞山壁6死…兒招魂淚崩：媽媽要認車

更多熱門

相關新聞

花蓮遊釀6死39傷！　出事前畫面曝光

花蓮遊釀6死39傷！　出事前畫面曝光

新北市新店區復興里日前舉行2天1夜里民花蓮行，沒想到16日返程時，卻於舊蘇花115公里處發生遊覽車撞山壁的事件，造成車內45人6死39傷，稍早出事前行駛畫面曝光。

侯友宜令從嚴究責：通運公司應停業調查！避免搭乘其遊覽車

侯友宜令從嚴究責：通運公司應停業調查！避免搭乘其遊覽車

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

媽搭死亡遊覽車　親睹「友人眼珠掉出」嚇壞！

媽搭死亡遊覽車　親睹「友人眼珠掉出」嚇壞！

遊覽車蘇花自撞6死！內行人曝致命2關鍵

遊覽車蘇花自撞6死！內行人曝致命2關鍵

關鍵字：

遊覽車花蓮蘇花新店

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

直擊祖雄摩鐵進出3小時！載烏克蘭正妹

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

歐陽娜娜無P圖「粗腿照」網怒了

江宏傑深夜曬兒女照　零Tag福原愛

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

周潤發罕見臭臉！山友曝合照過程

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面