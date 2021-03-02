金酒沒通知！高粱漲價金門酒商轟：獨厚代理商　估3月訂單量下降



▲金門酒商到金酒取高粱 。（圖／記者林名揚攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

金酒公司發布消息，因原物料上漲，即日起結束「9年凍漲」，調高部分高粱酒售價，漲幅約6%至12%不等，平均漲幅則落在10%左右，消息一出，引發各界討論。不少金門酒商反彈，並預估從這個月訂單量就會下降，更直呼「高粱漲價是讓金門縣民賺錢，這次卻是獨厚代理商」。

▲金門酒商到金酒取高粱 。（圖／記者林名揚攝）

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金酒公司表示，公司大宗酒品售價自2012年2月1日起至今，超過9年未做過調整，然而，期間各項原物料與包材成本均大幅成長，加上勞基法一例一休之實施等，導致製造成本不斷攀升，而公司一直以來雖均以「凍漲」方式來貼近消費者，惟為企業永續經營發展，因此決定即日起，適度反應成本，調整產品價格。

▲金門高粱 。（圖／記者林名揚攝）

針對此消息，不少金門酒商抱怨，事前都不知道漲價訊息，金酒公司也沒通知，更嘆「金酒沒消了都還漲價」，也有酒商表示，漲價後消費者買不買單是最大問題，會不會轉嫁到馬酒或台酒替代，在漲價過程都值得探究，目前訂單是停滯狀態，預計狀況更明朗才會有訂單進來，也預估這個月訂單量會下降。

酒商透露，金酒對盤商執行量縮政策，因此盤商沒有庫存，但2月份代理商提貨量變大，這次漲幅約10%，就多了一成的獲利，質疑是不是代理商早知道這消息，「高粱漲價是讓金門縣民賺錢，這次卻是獨厚代理商，金門人在這區塊是沒有賺到錢的。」

對此，金門酒廠行政副總經理陳啟展表示，成本和人力成本也上漲，調漲都是有根據，至於是否圖利代理商？金酒否認，表示並沒有事前透露消息，並表示調漲一事沒有先前預告是確保市場秩序，是否會導致更多爭議。

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