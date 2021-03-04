畫面好美！跟著百位空姐空少玩金門　自拍打卡PO網「遊金攻略」



▲藉由空姐、空少的高人氣來宣傳金門 。（圖／記者林名揚攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

國內外熱門旅遊景點怎麼玩，空姐空少最知道！金門縣政府觀光處有鑑於微網紅趨勢，首創百位空姐空少遊金門，同時導入業者贊助的創意遊程透過空姐的視角進而引起遊客共鳴，並在他們高人氣IG或FB分享金門好玩、好拍、必吃、必住的遊金攻略。3月首發抵金自由行，此次共有百位空服員參與，用他們的視角玩透金門。

▲空姐、空少採點宣傳金門 。（圖／記者林名揚攝）

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由金門縣民宿旅遊發展協會、二毛租車及華信航空、金門縣政府合作推出的「百位空姐空少遊金門」，讓空姐空少化身為網美、遊客，賞秘境、拍美照、住特色民宿，啖美食，並在他們高人氣IG或FB分享金門好玩、好拍、必吃、必住的遊金攻略。

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，此次共邀請了百位空服員參與，從3月起每週來金門三天兩夜自由行，要體驗金門特色民宿、走訪金門知名景點，將在個人及各社群發文分享、標註關鍵字，有助於大力行銷金門觀光。也感謝民宿發展協會及租車業者贊助住宿及交通車輛，藉由各觀光業者彼此小額贊助合作，共創更大產業附加價值。





▲空姐、空少採點宣傳金門 。（圖／記者林名揚攝）

華信航空表示，台灣往返金門是華信航空的重要航線，與金門觀光旅遊有密不可分的合作關係。華信空服員特別利用自己的休假，結伴同行深度旅遊金門，希望吸引更多年輕旅客、體驗金門另類新玩法，協助行銷金門觀光。配合旺季即將來臨，華信航空自4月起，台北-金門每天9班、台中-金門每天6班，每周由台灣往返金門高達105班次。

金門縣民宿旅遊發展協會理事長鄭秀娜表示，此行規劃三天二夜行程，包括文青景點，走訪陽翟老街，還有異國風景點陳景蘭洋樓、沙美摩洛哥、建功嶼，以及超受歡迎的網美景點，像是太湖漂浮斑馬線、新湖漁港，還有戰地體驗的柳營營區高空體驗、獅山砲陣地砲操，閩南聚落與僑鄉文化的水頭聚落、山后民俗文化村，十大觀光小城後浦小鎮，還有夜間的慈湖夜景、16藝文特區等非常豐富的行程。首發團安排聚落導覽及彩繪風獅爺DIY體驗，後續各團亦可提供夜間星空導覽、紅龜粿DIY等，讓空姐空少們體驗不一樣的金門。

時間對我們來說完全沒用！