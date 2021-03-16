蘇貞昌：全台沒有一個地方願收核廢料　這也是侯友宜頭痛的地方

記者陶本和／台北報導

針對「重啟核四」公投的議題，新北市長侯友宜特別關心核廢料還要放在新北多久？對於核能與核廢料問題，行政院長蘇貞昌16日受訪表示，大家在講核能發電的同時，更要注意到它的後續處裡的困難，核廢料就是其中一種，千年萬年都處理不完，所以現在全台灣沒有一個地方願意收容核廢料，這也是侯友宜頭痛的地方。

▲行政院長蘇貞昌前往立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



環保團體近期以保護藻礁生態為由抗議三接工程，但是如果不建三接，台灣將面臨「缺電」的問題，因此國民黨也開始出現「重啟核四」的聲音。前總統馬英九日前就表態，目前最好方式就是重啟核四，但也因起民進黨反彈，民進黨秘書長林錫耀便高聲呼籲藍營踩剎車，應該先詢問核廢料貯存地之一的新北市長侯友宜。

對於核廢料問題，侯友宜日前受訪時表示，每個職位都有其角色和責任，中央要做好能源政策規劃，節能減碳不缺電，更重要的還要帶動經濟發展，而核電也要審慎評估。不過，他也以身為地方首長的角度表示，他更關心核廢料的處理問題，中央至今都尚未對此做出明確說明與承諾，這才是新北市最關心的事情，核廢料還要放在新北市多久？

對於核能與核廢料處理問題，蘇貞昌稍早受訪時表示，大家在講核能發電的同時，更要注意到它的後續處裡的困難，核廢料就是其中一種，千年萬年都處理不完，所以現在全台灣沒有一個地方願意收容核廢料，這也是侯友宜頭痛的地方，也是政府要一起來面對。

蘇貞昌說，國人在思考所謂重啟核四，就要同時注意到核廢料要怎麼處裡，所以大家在考慮事情的時候，不能只有想一個點，要想全盤；不能只有想現在，要想未來怎麼辦，所以我們一起來共同面對共同的問題，台灣才能愈來愈好。