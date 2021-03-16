鄭運鵬批國民黨立委「踩藻礁」　蘇貞昌：專業的事就尊重專業

記者陶本和／台北報導

立法院衛環委員會召委、國民黨立委陳玉珍15日率朝野立委、行政單位與環團考察桃園大潭藻礁，被民進黨立委鄭運鵬批評「腳踩藻礁」。對此，行政院長蘇貞昌16日表示，生態保育很專業，大家都重視是很可貴的現象，至於專業的事情，大家就尊重專業。

▲行政院長蘇貞昌前往立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



朝野立委15日考察桃園大潭藻礁，鄭運鵬在臉書貼出一張照片，痛批「我無法理解以保護為名，踩進去礁岸是什麼意思？」

鄭運鵬受訪時表示，今天到G1和G2的大潭藻礁區，政府要告訴大家被認定有藻礁的這兩個區不會開發，沒想到陳玉珍所帶領的團隊，在退潮要看藻礁的時候，竟然是幾百個人直接踩進去，有點嚇一跳，因為藻類很脆弱，也可能不小心踩到生物，一踩就會死掉，幾百個人踩進去，他是站在沙灘上不敢踩進去，目送他們走到海邊，再看他們走回來。

鄭運鵬批評，這到底是不是保護的行為？今天以保護為名義來到大潭開發區，政府告訴大家現在踩的地方都沒有要填海，沿岸都沒有要填海，不會破壞到生態，帶頭的人必須要解釋一下為什麼要踩進藻礁區。

對此，蘇貞昌稍早受訪時表示，生態保育是很專業的事，大家都重視是很可貴現象，政府要做好生態保護，也要持續穩定供電，這是國人期待的，一步都不可以錯，大家一起讓台灣防疫成功、經濟成長，民生進步的同時，也希望能做得更好；至於藻礁是專業的事情，就請大家尊重專業。