鼓勵生育　公務員夫妻可同時申請育嬰留職停薪

▲考試院及行政院修法，公務員雙親未來可同時申請育嬰假。（示意圖／CFP）



文／中央社

考試院及行政院15日會同修正發布公務人員留職停薪辦法，刪除育嬰留職停薪只可以本人或配偶一方申請為限的規定，使有意願和配偶一起照顧年幼子女的公務人員，可以同時申請育嬰留職停薪。

銓敘部表示，這次修正目的在保障育嬰留職停薪、因應實務需要，兼顧機關業務運作與公 務人員權益的衡平，希望建立更具有彈性的公務人員留 職停薪制度，同時營造生養友善職場環境。

銓敘部指出，修正重點包括，明定育嬰留職停薪者，在復職時須回復原（主管）職務，以保障其任職權益，另訂定薦任以下主管人員育嬰留職停薪期間，由現職薦任以下非主管人員代理時，該代理人的業務，得約聘或約僱人員辦理，以兼顧留職停薪人員與其他現職人員家庭價值之實踐。

銓敘部表示，修正後也刪除公務人員申請育嬰留職 停薪僅得以本人或配偶之一方申請為限的規定，以鼓勵公務人員及其配偶共同分擔養育年幼子女責任。

銓敘部說，考量公務人員的孫子女偶有無法受雙親 適當養育等特殊情形，因此適度開放公務人員得以照顧3足歲以下孫子女為由，申請留職停薪；另外，因應政 府政策需要及人才多元交流情形，放寬借調留職停薪的法人範圍。