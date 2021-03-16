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快訊／屏東連2晚傳「燒焦惡臭」！居民聞到快吐　煙霧來源曝光

▲▼快訊／屏東連2晚傳「燒焦惡臭」！居民聞到快吐　煙霧來源曝光。（圖／翻攝屏東縣潮州鎮）

▲屏東潮州居民晚上聞到燃燒惡臭，紛紛感到噁心想吐。（圖／翻攝屏東縣潮州鎮）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「每天只能門窗緊閉，聞到都想吐了」屏東縣潮州鎮不少居民表示，近日晚上都聞到燒焦味，陣陣的惡臭讓他們感到噁心想吐，卻不知道臭味來源。對此，潮州鎮長周品全表示，煙霧來源是萬巒的廢棄木材回收場複燃，消防隊已到場進行灌救。

有網友在臉書社團「屏東縣潮州鎮」發文表示，15日晚間11時許再次聞到燒焦味，覺得身體非常不舒服。許多網友也紛紛留言，「超級臭，剛剛窗戶沒關，整個家裡都是味道」、「我們潮州鎮已經連續兩個夜晚，臭到快不能住人了」、「光華這裡味道超級重，每天只能門窗緊閉，聞到都想吐了」、「整個潮州都是吧」、「真的超臭…那麼大範圍的味道有這麼難查嗎？」

▲▼快訊／屏東連2晚傳「燒焦惡臭」！居民聞到快吐　煙霧來源曝光。（圖／翻攝屏東縣潮州鎮）

▲▼周品全與林耀宗到場察看。（圖／翻攝屏東縣潮州鎮）

▲▼快訊／屏東連2晚傳「燒焦惡臭」！居民聞到快吐　煙霧來源曝光。（圖／翻攝屏東縣潮州鎮）

對此，周品全與潮州鎮民代表林耀宗接獲民眾陳情後，立刻趕到起火現場，表示煙霧來源是萬巒，目前已請消防局處理。許多當地人也留言感謝，「這幾天大家忍耐一點，警消們也都辛苦好幾天了」、「辛苦您們了，謝謝鎮長與代表，注意安全」、「味道真的很難聞，辛苦你們了！」

據悉，起火地點是屏東萬巒鄉南進路上一處廢棄木材回收場，該回收場13日凌晨起火，消防員連續灌救7小時才控制火勢，沒想近兩日深夜又起火燃燒，目前消防隊員仍持續射水搶救中。

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