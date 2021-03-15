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士林夜市爆慘！寧夏、南機場夜市「沒捷運直達」卻超夯　關鍵曝光

▲▼寧夏夜市,店面,招租 。（圖／記者林裕豐攝）

▲寧夏夜市人潮多。（圖／記者林裕豐攝）

記者周亭瑋／綜合報導

曾是觀光客必訪勝地的台北士林夜市，近年來盛況已不復見，去年初更爆發倒店潮；相較之下，位在大同區的「寧夏夜市」和萬華區的「南機場夜市」，儘管沒有捷運直達，仍受到民眾青睞，話題引發熱論，專家也點出關鍵。

最近，關於士林夜市倒店潮討論不斷，就有網友在PTT發文直呼，「奇怪？為什麼寧夏夜市還是看起來很多人？然後連捷運都沒直接通過，要繞一圈走十幾分鐘才有的南機場夜市，還被譽為台北市最強夜市。反觀，出捷運步行2分鐘就能到的士林夜市卻沒人？同樣是觀光夜市的饒河街，雖然也是人潮變少，但也沒像士林那麼慘，它到底是在輸在哪？」

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事實上，自疫情爆發後，士林夜市人潮銳減，從過去全盛時期單日旅客量達10萬人的輝煌成績，一路慘跌到連假日都只剩1萬多人，至今已超過百家店關門，其中地下美食街114間攤商衝擊最大，有些店家索性歇業休息。

▲士林夜市，招租，人潮少。（圖／記者黃士原攝）

▲美食地下街備受衝擊，有些店家索性歇業休息。（圖／記者黃士原攝）

而大部分網友對此並不意外，直言「名聲臭掉還做臭的事情，就回不去了」、「我只知道士林夜市水果攤很有名」、「寧夏之前去真的吊打士林」、「食物不太創新，名聲被弄臭，但其實還是很多好吃的老店」、「輸在價格越來越貴」、「誰想去被坑啊」、「南機場沒有捷運沒差，在地人都知道怎麼搭公車過去」。

提到寧夏夜市，專家分析，除了小吃多樣化，區域店家空租情形未明顯走高外，寧夏夜市能有如此好的表現，主要是因為其消費客群本來就是以在地人為基礎，當然觀光客也是有的，但不會像士林夜市，影響的那麼全面。另外，南機場情況差不多，也被封為「在地人最愛夜市」，其中還有4家被選入米其林指南。

拉回現況堪慮的士林夜市，台北市市場處長陳庭輝分析，並舉出兩大蕭條主因，其一是租金昂貴，店租動輒幾十萬，商家經營成本過高自然難以持續經營；再者，就是坑殺遊客的負面形象太過深刻，影響各地遊客造訪意願。

▼士林商圈人潮不再，不少店面紛紛貼出招租告示。（圖／記者林裕豐攝）

▲▼ 士林夜市,商圈,店面,單價,4000元。（圖／記者林裕豐攝）

ET快訊
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