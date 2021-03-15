男友竟是雲霄飛車！她每天幻想肉體交合　「親捧小孩照」曝光

▲法國一名女子愛上一座德國的雲霄飛車，還聲稱有了它的孩子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢 ／編譯

法國女子恩格爾（Gaëlle Engel）聲稱，對她而言「無生命體」具有性吸引力，而最近她愛上的新男友竟然是德國主題樂園內「一座雲霄飛車」，甚至夢想著與它有肉體上的結合，「自從見過它以後，我才明白什麼是愛。」恩格爾更親自製作了雲霄飛車模型，並把它們當成自己與男友的孩子。

根據《鏡報》報導，德國西南部城市哈斯洛赫（Hassloch）的假日樂園（Holiday Park）最刺激的遊樂設施，是一個命名為「高空驚叫」（Sky Scream）的雲霄飛車，而讓它變得更有名的原因則是43歲的法國畫家兼詩人恩格爾，因為她聲稱自己見到「高空驚叫」之後才明白什麼是愛，「我無時無刻都在夢想著與它建立肉體融合關係」。

▼德國雲霄飛車「高空驚叫」（Sky Scream）的實際搭乘畫面，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

恩格爾表示，自己從12歲開始就對各種無生命的物體產生「性吸引力」，先前經歷過的3段戀愛都留下不少創傷，「我約會過的男人都有酗酒問題，那段時間對我來說非常艱難，但對於『高空驚叫』我完全有信心。」因為恩格爾認為，她的新男友並沒有這些問題，更能讓她有能力做自己。

Meet the woman whose boyfriend is a rollercoaster she claims to have kids withhttps://t.co/b8bz7dFfeE pic.twitter.com/9MH8MiN6go — Daily Mirror (@DailyMirror) March 12, 2021

讓恩格爾遺憾的是，別說發生性關係，她連與男友見上一面都很困難，恩格爾因此開始蒐集能代表「高空驚叫」的物品，例如，它的照片、從主題樂園買來的收藏品等，甚至每晚都會抱著雲霄飛車圖案的枕頭入睡。恩格爾說，蒐集這些東西能讓自己感到與它的連結，以及無所不在的愛，「生活讓我明白，在我的感情中，性並不是最重要的。」

Woman says she found true love,had children with rollercoaster

Talk about a relationship with a lot of ups and downs

Gaëlle Engel claims she has long been sexually attracted to inanimate objects —but she says she didn’t know true passion until she fell for a German rollercoaster pic.twitter.com/tAxmsAyxUS — MassiVeMaC (@SchengenStory) March 12, 2021

恩格爾愛上「高空驚叫」後，時常將對它的崇拜呈現在自己的作品中，因為它帶來許多在寫作與繪畫上的啟發。除此之外，恩格爾還會親手製作「高空驚叫」或是其它雲霄飛車的模型，她藉此將愛人重現在自己眼前，「我甚至自己製作出全新的模型，所以可以說是，我擁有了『高空驚叫』的孩子。」

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