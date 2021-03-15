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北京天空驚見「藍太陽」...陸網憂：出大事了！專家解密

▲▼2021年3月15日，北京市視野相對清晰處，抬頭可見藍太陽景觀。（圖／取自北京日報）

▲2021年3月15日，北京市視野相對清晰處，抬頭可見藍太陽景觀。（圖／取自北京日報）

記者陳政錄／北京報導

中國大陸北京市15日氣候、天象都不平靜，除刮起近10年最強沙塵暴外，不少民眾更因此在視野相對良好處，捕捉到清晰的「藍太陽」奇景，就好像在火星上看太陽一樣，在網路平台上引發熱烈討論，有人擔憂「天有異象，大事發生」。

據《北京日報》引述大陸國家天文台研究員苟利軍說明，「藍太陽」也與沙塵暴有關，因為今日（3月15日）北京大氣中的塵埃顆粒發生了米氏散射，而非熟悉的瑞利散射；所謂米氏散射，系因沙塵粒徑通常大於可見光波長，波長最接近粒徑的紅橙光散射明顯，逆光回望太陽時紅光較少而略呈藍色。

▲▼3月15日，北京市出現明顯沙塵天氣。（圖／記者陳政錄攝）

▲3月15日，北京市出現明顯沙塵暴天氣。（圖／記者陳政錄攝）

綜合陸媒報導和大陸網友在網路上分享的「藍太陽」畫面，明顯可見太陽周邊呈現藍色光芒，網友們紛紛感嘆「好美」，但也有人擔憂「天有異象，大事發生」，或呼籲「要好好保護地球。」

經《ETtoday新聞雲》記者實測，由於所在地位處市區，加上天空一片「霧濛濛」，其實難以準確辨認太陽方位，但肉眼確實可見太陽周邊有一圈藍光。

►影／直擊北京沙塵暴！全城「黃沙肆虐」　空汙PM10狂飆破千

▲▼2021年3月15日北京天空。（圖／記者陳政錄攝）

▲受沙塵暴影響，北京市大部分地區今日普遍能見度不佳，無法看到完整的藍太陽景觀。（圖／記者陳政錄攝）

據大陸中央氣象台通報，由於蒙古沙塵昨日晚間隨氣流南下，15日大陸包括北京、新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、天津、黑龍江、吉林、遼寧等總共12省市，均出現明顯沙塵天氣，部分地區有沙塵暴，強度和範圍是近10年來最強、最廣。

以空汙懸浮微粒指標PM2.5、PM10來看，15日上午，北京市均呈現紫爆的嚴重危險有毒害等級，其中PM2.5在500到600之間徘迴，PM10則一路飆升到破表的999，官方通報部分地區超過1000。

►陸迎10年最強沙塵暴！籠罩北京等12省市　街景如科幻片

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼北京市今日空汙指數爆表。（圖／陳政錄翻攝）

▲▼北京市空汙指數爆表。（圖／陳政錄翻攝）

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