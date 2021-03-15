　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸迎10年最強沙塵暴！籠罩北京等12省市　街景如科幻片

▲▼3月15日，北京市出現明顯沙塵天氣。（圖／記者陳政錄攝）

▲3月15日，中國大陸北方迎來10年來最強沙塵暴，北京時隔6年再度被沙塵暴襲擊。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

北京市沙塵暴肆虐的消息，今日一早引爆陸網頭條。事實上，據大陸中央氣象台通報，不只有北京，包括新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、天津、黑龍江、吉林、遼寧等總共12省市，均出現明顯沙塵天氣，部分地區有沙塵暴，強度和範圍是近10年來最強、最廣。大陸網友形容，街景有如「科幻大片。」

大陸生態環境部副部長趙英民稍早表示，本次沙塵暴是突發性的，沙塵隨大風直奔北京，濃度也遠超預測，這說明人類對自然的認識有限，我國生態脆弱問題依然嚴重，生態環保任重道遠。

▲▼2021年3月15日，中國大陸北方沙塵暴肆虐。（圖／取自大陸中央氣象台網站）

▲2021年3月15日，中國大陸北方沙塵暴肆虐。（圖／取自大陸中央氣象台網站）

據大陸中央氣象台15日最新的《沙塵暴預警昇級：北方12省市出現大範圍黃沙》通報，昨日至今晨，受冷空氣影響，新疆南疆盆地西部、甘肅中西部、內蒙古及山西北部、河北北部、北京等地出現揚沙或浮塵，部分地區出現沙塵暴。

預計今日白天到夜間，上述12省市出現明顯的沙塵天氣，部分地區有沙塵暴。其中，這是北京市時隔6年，再度遭遇沙塵暴侵襲，也是今年入春以來，大陸北方地區首次發生大範圍沙塵暴天氣，京津冀地區首次遭受嚴重沙塵影響。

▲▼2021年3月15日，北京沙塵暴。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼北京市3月15日，窗外黃濛濛一片。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼3月15日，北京市出現明顯沙塵天氣。（圖／記者陳政錄攝）

除了沙塵的影響，冷空氣還給大陸北方帶來顯著的大風降溫。據監測，昨日到今晨，新疆北部、甘肅中西部、內蒙古大部、華北北部及東北地區西部等地出現6～8級陣風，新疆東部、內蒙古中東部部分地區10～11級。

以空汙懸浮微粒指標PM2.5、PM10來看，15日上午，北京市均呈現紫爆的嚴重危險有毒害等級，其中PM2.5在500到600之間徘迴，PM10則一路飆升到破表的999，官方通報部分地區超過10。

沙塵暴因何而來？大陸氣象局的資訊顯示，地面條件上，由於蒙古國和中國大陸西北地方氣溫明顯偏高，且外蒙古大部分地區近期降水稀少，地表條件非常有利於沙塵天氣發生；第二，受比較强的蒙古氣旋的影響，新疆北部到甘肅中西部、內蒙古大部包括華北北部地方先後出現了6到8級陣風天氣，為沙塵天氣發生提供了很好的熱力和動力條件。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼照片不用套濾鏡，街景可明顯感受沙塵暴影響能見度。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼3月15日，北京市出現明顯沙塵天氣。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼3月15日，北京市出現明顯沙塵天氣。（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
小王摩鐵激戰人妻：誰也不離開誰！結婚7天就被甩
YouTuber「中空露溝」討生日禮！　粉絲賓士E250排隊
名字有這兩字　吃壽司郎「全桌免費」
獨／親見女友遭撞！他雙手沾滿血狂做CPR　心碎臉書掛穩交

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

乘客丟飲料瓶挑釁　被滴滴車司機怒掉頭「來回撞到死」

陸迎10年最強沙塵暴！籠罩北京等12省市　街景如科幻片

港公務員必須宣誓擁護基本法　警隊高層：少於10人因此離職

陸前2月規模以上工業增加值年增35.1%　高出預期近3%

林鄭月娥：完善選制12個月內要完成　將親自督導「不下放他人」

皇帝拜倒「絕美姊妹花」夜夜寵幸都不夠　為博美人笑殺死唯一兒子

陸「小鎮青年」成醫美消費主力增長群　他經濟「植髮」領銜

遲到1小時沒來上班！ 同事去他家「目睹可怕景象」意外救3條命

直擊北京沙塵暴！全城「黃沙肆虐」　空汙PM10狂飆破千

北京沙塵暴PM10指數超500　民眾驚呼：一睡醒彷彿身處火星

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

蕭敬騰壞壞假傳球...小弟弟爆哭XD　男粉真情告白：我喜歡女生還是愛你！

HBL爭冠！南山最後時刻被逆轉　教練暖心喊話哽咽：繼續走下去

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

保齡球「全倒兩次」準備歡慶吃雞　下秒重摔臥倒油道...網：丟手榴彈

球瓶掉溝！他想「故意洗溝」打走　下秒奇蹟式逆轉還擊中隔壁球道

乘客丟飲料瓶挑釁　被滴滴車司機怒掉頭「來回撞到死」

陸迎10年最強沙塵暴！籠罩北京等12省市　街景如科幻片

港公務員必須宣誓擁護基本法　警隊高層：少於10人因此離職

陸前2月規模以上工業增加值年增35.1%　高出預期近3%

林鄭月娥：完善選制12個月內要完成　將親自督導「不下放他人」

皇帝拜倒「絕美姊妹花」夜夜寵幸都不夠　為博美人笑殺死唯一兒子

陸「小鎮青年」成醫美消費主力增長群　他經濟「植髮」領銜

遲到1小時沒來上班！ 同事去他家「目睹可怕景象」意外救3條命

直擊北京沙塵暴！全城「黃沙肆虐」　空汙PM10狂飆破千

北京沙塵暴PM10指數超500　民眾驚呼：一睡醒彷彿身處火星

泳友們注意！台中市節水抗旱　20座公立游泳池縮短開放時間

高雄銀行發財金加持！粗心女10萬現金留櫃檯　警靠一瓶水找到她

台股連四漲終止！收盤下跌5點收16249　大立光下跌60元

大專足聯／陳莉琳致勝進球退輔大　屏大首勝即奪季軍

IKEA「CP值最高商品」！網一面倒狂推「1美食」：每天經過都買

U18黃金世代無人開季一軍　遺珠曾峻岳搶先亮相

吃雞手遊《Free Fire》聯名《進擊的巨人》　限時推出套裝及武器塗裝

悲情白魔獸！　弗塞維奇近8戰28.5分11籃板4助攻竟全敗

遺願實現！藥學博士收藏臺灣百年藝術　順天美術館藏品歸鄉展倒數

王瞳激動哭喊「跪下抱胡瓜大腿」　麥克風夾殺重要部位

大陸熱門新聞

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

女兒賭輸6億　爸撂話：我有26間房

百香果女孩慘死！家屬僅獲賠138元

皇帝拜倒絕美姊妹花　掐死唯一兒子

老婆從沒有月經！一查竟是男性　尪陷絕望

聯結車0減速衝撞！女駕駛遭擠成肉餅亡

緬甸陸資工廠被砸放火！多名陸籍員工受傷

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

淫亂嫩女警被肉搜！苦主：快崩潰

母趕車嫌女兒吵　塞進行李箱拖走

29歲媽帶「1兒1女」跳樓當場亡

勾魂女警陪睡9名高官！　性敲詐千萬元入獄

更多熱門

相關新聞

做人失敗！人妻就醫才知「是男的」

做人失敗！人妻就醫才知「是男的」

中國25歲人妻萍萍（Pingping，化名）一直夢想與丈夫生兒育女，2人努力嘗試了一年多，卻始終無法成功懷孕。她有一天因腳踝受傷就診，竟意外發現自己擁有男性Y染色體。

美日印澳峰會　美「川規拜隨」　

美日印澳峰會　美「川規拜隨」　

直擊北京沙塵暴！　全城變成黃色

直擊北京沙塵暴！　全城變成黃色

北京沙塵暴PM10指數超500 民眾驚呼：一睡醒彷彿身處火星

北京沙塵暴PM10指數超500 民眾驚呼：一睡醒彷彿身處火星

15年來首次！全球軍武銷售近5年持平

15年來首次！全球軍武銷售近5年持平

關鍵字：

北京沙塵暴空氣汙染PM2.5PM10蒙古中國大陸

讀者迴響

熱門新聞

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

罔腰認了分手男友！「還住一起」

罔腰分手主因曝光「親揭爭執對話」

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

神話Eric動怒tag烔完：帶給團體傷害

醫學院女大生遭性侵！學長調侃：技術不錯

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

南投「紫花隧道」爆紅　園主卻忍痛砍花

正妹直播身後冒男子　爆小三內幕

期待去散步！半路拋錨狗回頭怒瞪

更多

最夯影音

更多
遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面