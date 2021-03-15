陸迎10年最強沙塵暴！籠罩北京等12省市　街景如科幻片

▲3月15日，中國大陸北方迎來10年來最強沙塵暴，北京時隔6年再度被沙塵暴襲擊。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

北京市沙塵暴肆虐的消息，今日一早引爆陸網頭條。事實上，據大陸中央氣象台通報，不只有北京，包括新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、天津、黑龍江、吉林、遼寧等總共12省市，均出現明顯沙塵天氣，部分地區有沙塵暴，強度和範圍是近10年來最強、最廣。大陸網友形容，街景有如「科幻大片。」

大陸生態環境部副部長趙英民稍早表示，本次沙塵暴是突發性的，沙塵隨大風直奔北京，濃度也遠超預測，這說明人類對自然的認識有限，我國生態脆弱問題依然嚴重，生態環保任重道遠。

▲2021年3月15日，中國大陸北方沙塵暴肆虐。（圖／取自大陸中央氣象台網站）

據大陸中央氣象台15日最新的《沙塵暴預警昇級：北方12省市出現大範圍黃沙》通報，昨日至今晨，受冷空氣影響，新疆南疆盆地西部、甘肅中西部、內蒙古及山西北部、河北北部、北京等地出現揚沙或浮塵，部分地區出現沙塵暴。

預計今日白天到夜間，上述12省市出現明顯的沙塵天氣，部分地區有沙塵暴。其中，這是北京市時隔6年，再度遭遇沙塵暴侵襲，也是今年入春以來，大陸北方地區首次發生大範圍沙塵暴天氣，京津冀地區首次遭受嚴重沙塵影響。

▲▼北京市3月15日，窗外黃濛濛一片。（圖／記者陳政錄攝）

除了沙塵的影響，冷空氣還給大陸北方帶來顯著的大風降溫。據監測，昨日到今晨，新疆北部、甘肅中西部、內蒙古大部、華北北部及東北地區西部等地出現6～8級陣風，新疆東部、內蒙古中東部部分地區10～11級。

以空汙懸浮微粒指標PM2.5、PM10來看，15日上午，北京市均呈現紫爆的嚴重危險有毒害等級，其中PM2.5在500到600之間徘迴，PM10則一路飆升到破表的999，官方通報部分地區超過10。

沙塵暴因何而來？大陸氣象局的資訊顯示，地面條件上，由於蒙古國和中國大陸西北地方氣溫明顯偏高，且外蒙古大部分地區近期降水稀少，地表條件非常有利於沙塵天氣發生；第二，受比較强的蒙古氣旋的影響，新疆北部到甘肅中西部、內蒙古大部包括華北北部地方先後出現了6到8級陣風天氣，為沙塵天氣發生提供了很好的熱力和動力條件。

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▼照片不用套濾鏡，街景可明顯感受沙塵暴影響能見度。（圖／記者陳政錄攝）