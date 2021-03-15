直擊北京沙塵暴！全城「黃沙肆虐」　空汙PM10狂飆破千

▲3月15日，北京市出現明顯沙塵天氣。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

絕無濾鏡，北京市今天「變黃了」！據北京市生態環境監測中心通報，由於蒙古南部沙塵南下，15日上午7時25分北京發布沙塵暴黃色預警信號，出現明顯沙塵天氣，大部分地區能見度小於1000m，多部門發出暫停戶外活動的通知，號稱10年來最強沙塵暴。

《ETtoday新聞雲》特派員在北京直擊，一早望向窗外黃濛濛一片，讓人以為不小心睡到黃昏，加上刮起大風，上午約10時左右，路上行人無不「包緊緊」，恨不得戴上兩層口罩，阻止沙塵暴的入侵，北京市政府也出動專門的電動吸塵車在接上運作。

根據實時監測空氣質量指數，北京市上午空氣中懸浮微粒PM2.5、PM10，均顯示為紫爆的嚴重危險有毒害等級，PM10甚至呈現破表的999，官方通報，局部地區已超過1000以上，PM2.5也在500-600左右的高峰徘徊。

北京市生態環境監測中心通報，3月14日20時至3月15日6時北方地區沙塵遙感圖顯示，昨日晚間源起於蒙古國南部的沙塵隨氣流逐步南下，淩晨3時起自北向南影響北京市，預計當前至中午，大部分地區能見度小於1000m，請群眾注意防範。

北京市教育委員會官方微博而後指出，請各區教委、直屬學校、中等職業學校及校外教育機構暫停戶外活動並做好健康防護。

北京市公安局警察交通管理局兩度發布提醒，駕駛員應密切關注路况，减速慢行；老人、兒童及患有呼吸道過敏性疾病的人不宜出門；必須外出時，應佩戴口罩、紗巾等防塵用品，外出歸來儘快清洗面部和鼻腔。

同時，要求民眾妥善安置易受大風吹落的室外物品，遠離加固圍板、棚架、看板等易被風吹動的搭建物。強調北京已開始出現大風沙塵天氣，能見度較低，請謹慎駕駛，减少出行。

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▼北京市空汙指數爆表。（圖／陳政錄翻攝）