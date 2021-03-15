台中漏水率六都之冠　自來水公司：22年前的921震壞地下管線

▲水公司針對漏水熱區進行管線汰換。（示意圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

根據台灣自來水公司統計，台中市漏水率排名全台第4，但卻是6都之首，自來水公司表示，經歷921地震後，中部地區地下管線受損，且都會區車輛多，常有重車輾壓，因此造成台中漏水率有16.8%。將會每年針對漏水熱區汰換管線，並透過水壓管理降低漏水。

自來水公司副總經理李嘉榮表示，921大地震後，造成中部地區地下管線和設備毀損，造成漏水率偏高，據美日技術顧問找出台中市漏水熱點統計，共有27個漏水熱區須進行水管汰換，分別在北屯、北區和西屯區，將針對漏水率多的管段汰換減漏，並透過水壓管理等方式，以降低漏水情形。

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李嘉榮說，自來水公司在台中目前至少投入10億元以上的經費，設計圖已發包完成，今年將會動工，預計明年可以完成汰換。另外，全台漏水率排名最高是基隆市的24.14%。

台中市政府經發局呼籲市民一同加入抗旱節水行動，確切執行「用水分級」，飲用水使用自來水，其餘澆灌、居家清潔等非人體直接接觸的次級用水，可取用水資源回收中心水源及新建建築工地地下水，一同珍惜回收水資源，將自來水留給必要用水。

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