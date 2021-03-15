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性侵、皮帶狂抽「凌虐16生」！　惡魔夫妻開女子學校…竟是假好心

▲▼美國惡魔夫妻狂虐16女住宿生。（圖／Missouri Attorney General`s office）

▲ 豪斯霍爾德夫婦至少虐待16名女學生。（圖／Missouri Attorney General`s office）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密蘇里州爆出一起驚悚案件，一對夫妻經營女子寄宿學校，在外人眼中是和藹可親的好心人，未料他們長年來以各種殘忍手段虐待至少16名女學生，造成嚴重的身體及精神傷害，面臨性侵、猥褻、毆打等共100多項重罪指控，事件曝光後震驚社會。

密蘇里州司法部長施密特（Eric Schmitt）10日宣布，「希望女孩之圈」牧場及寄宿學校（Circle of Hope Girls Ranch and Boarding School）前任所有人及經營者博伊德（Boyd Householder）及史蒂芬妮．豪斯霍爾德（Stephanie Householder）涉嫌虐待16名女學生。

CNN於12日報導，博伊德面臨80項指控，包括多項二級性侵、二級雞姦、陰道交與虐待或不當對待兒童，以及二級猥褻兒童及危害兒童福利罪嫌。史蒂芬妮則被控虐待或不當對待兒童、危害兒童福利等共11項。

根據法庭文件，博伊德會綑綁女學生，以膝蓋重擊的背部，或是強迫她們趴在地上，以雙手將身體撐起，再將她們的頭部或身體部位用力推向牆壁，也會徒手或以皮帶等器具毆打她們。他曾將一名女學生的臉壓進馬桶中，更曾將辣醬倒進學生喉嚨裡。

施密特在記者會上說明，「我的辦公室今（10）日對博伊德及史蒂芬妮．豪斯霍爾德提出102項刑事指控。他們是希望女孩之圈牧場及寄宿學校負責人。訴狀指出，他們進行廣泛且可怕的肉體、精神及性虐待。我的辦公室努力調查這起案件，並將持續夜以繼日地工作，以伸張正義。」

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