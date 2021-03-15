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未爆彈環繞！神秘無人島藏北美海岸　半世紀後成動植物天堂

▲▼美國東北麻薩諸塞州（Massachusetts）近海的諾曼斯島（Nomans Land）。（圖／翻攝自wiki CC BY-SA 4.0）

▲諾曼斯島（Nomans Land）至今仍禁止民眾接近。（圖／翻攝自wiki CC BY-SA 4.0）

記者郭家榮／編譯

美國東北麻薩諸塞州（Massachusetts，簡稱麻州）近海的瑪莎葡萄園島（Martha’s Vineyard）是著名的渡假勝地，不過就在離島3英里（約4.8公里）不遠處，竟藏著一座神秘小島，至今仍靜止民眾接近，只有軍方或得到許可的研究人員能登島。

根據《大西洋》（The Atlantic）雜誌報導，美國新英格蘭地區人口相當稠密，其中麻州首府波士頓又是該區最大的城市與經濟文化中心，然而就在近海不遠處的諾曼斯島（Nomans Land）卻是被封鎖了近半世紀。不對外開放的原因是，在1943年到1996年間，該島一直被美國海軍當作轟炸靶場使用，儘管曾經做過清理，但島上仍散落許多未爆彈，因此禁止一般民眾登島。

雖然諾曼斯島經歷過半世紀的摧殘，但島上的生命依然蓬勃發展。生物學家大衛（Gus Ben David）是瑪莎葡萄園島的第三代居民，他曾在1973年曾被報社派到諾曼斯島進行報導，可能是近代在該島待過最久時間的一般民眾，他認為，這座島已經成為與世隔絕的野生動植物天堂，如果那些遺留的軍事武器沒有對當地造成傷害，就不會打擾牠們，相對來說，如果想嘗試去拆除那些未爆彈，可能就會破壞這個樂園。

▲▼美軍曾在諾曼斯島（Nomans Land）進行轟炸訓練。（圖／翻攝自wiki）

▲美軍曾在諾曼斯島進行轟炸訓練。（圖／翻攝自wiki）

不過其他人對於諾曼斯島的運用有不同看法，美國空軍退伍軍人麥卡蒂（Brian McCarty）表示，這座島需要清理，希望最終能讓開放少數訪客進入，以利進行研究。此外，麥卡蒂的另一個理由是，雖然這些炸彈仍有可能爆炸，但更令人擔憂的是腐蝕的彈藥可能會汙染土壤和地下水，而瑪莎葡萄園島和諾曼斯島是同一個地下水含水層。

除了生態和公共衛生的問題之外，這座島還有充滿爭議的文化和歸屬問題，源自於這座島的名字，據說該島曾是當地原住民萬帕諾亞格人（Wampanoag）的一位塔奎諾曼斯（Tequenoman）所擁有，他的部落早在該島成為靶場前就已久居在此。有報導指出，萬帕諾亞格人希望可以更妥善、安全地進入這座島，無論是作為文化遺址或是供部落成員使用。

關於諾曼斯島有許多爭論，無論是將島嶼留給大自然，遠離人類的足跡和影響力，或是清理歷史的混亂，妥善管理島嶼並建立連結，或是將島嶼還給曾經住在此處的原住民，在投入無數炸彈後的現今，各方達成共識的時間、方式，仍遙遙無期。

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