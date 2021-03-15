池上警巡邏一路聞惡臭！卡車帆布下超載生雞糞　開罰原車押返

▲員警在巡邏車上聞到前方卡車飄來一陣陣惡臭。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東關山警察分局池上分駐所員警日前執行巡邏勤務，巡經忠孝路外環道沿途聞到有股臭味，疑似自前方卡車傳來，經攔下盤查，果不出其然，帆布下蓋著整車的「生雞糞」！經過磅還超載，員警將兩項違規依規定開罰，原車押返載運地。

▲員警會同環保人員掀開帆布驚見整車載滿生雞糞，經過磅又超重，警方依法開罰並要求原車押返載運地。

池上分駐所警員李佳霖及蔡誌昇於日前執行金融機構暨治安要點簽巡勤務，巡經忠孝路時，突然有股濃烈的惡臭味撲鼻而來，疑似前方覆蓋帆布的卡車上飄出；員警尾隨在後，並在寬廣路邊將其攔下，貨車司機出具載運單，向員警解釋為肥料，員警同時通報業管機關環保局前來確認；環保局人員一到現場，經戳開肥料袋檢視認定為「生雞糞」，當場打臉貨車司機；另因該部卡車輪胎疑似遭重壓「變形」，便請卡車至附近回收場過磅，果不出其然還超載；以上兩項違規均依規定開罰！

環保局人員表示，部分農友為了省工、省錢，會選擇使用生雞糞當肥料，而且生雞糞含氮肥高，對於種植果樹、生薑的農民而言，的確是廉價又實用的肥料；雖然政府獎勵農友使用有機肥，不過還是不如生雞糞便宜。但是在田間使用生雞糞當肥料，若沒有覆土容易孳生蒼蠅、臭味飄散，衍生非常嚴重的環境衛生問題，為了保護環境，請民眾踴躍檢舉。

關山警察分局表示，超載是一件非常危險的事情，業者或司機為了一己私利，抱著僥倖心態超載上路。這不僅是對個人生命安全不負責任，亦對他人生命安全產生極大威脅。

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