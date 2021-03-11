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雲林生技廠做堆肥臭翻天！鄉民1年陳情41次　縣府責令停工

▲生技公司利用食品加工污泥、植物性廢渣等原料進行廢棄物再利用堆肥作業，經常排出惡臭，頻遭檢舉抗議。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲生技公司利用食品加工污泥、植物性廢渣等原料進行廢棄物再利用堆肥作業，經常排出惡臭，頻遭檢舉抗議。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉一家生技公司利用食品加工污泥、植物性廢渣等原料進行廢棄物再利用堆肥作業，經常排出惡臭，頻遭檢舉抗議，雲林縣長率員今（11）日進入該廠聯合稽查，發現廠區使用區域與工廠登記證及廢棄物清理計畫書不符，涉及申報文件虛偽不實，依法廢止該公司廢棄物清理計畫書，責令該廠停止相關作業

今日雲林縣長張麗善率相關單位進入湖本村久久生技公司廠區，由廠方陪同進入廠區勘查，雲林縣環保局表示，該公司自去年營運起，至今遭異味污染陳情41次，本局稽查45次，告發4件次，要求該公司改善防治措施，但業者僅增加廠區周圍水霧設備、芳香劑及ＵＶ照射，無法有效降低惡臭，造成居民圍廠抗爭。

雲林縣環保局表示，該廠實際使用區域確實與工廠登記證及廢棄物清理計畫書不一致，已違反廢棄物清理法第31條規定，及事業廢棄物清理計畫書審查管理辦法第16條第1項規定，依規定廢止該公司廢棄物清理計畫書，不得從事廢棄物再利用相關作業。

▲生技公司利用食品加工污泥、植物性廢渣等原料進行廢棄物再利用堆肥作業，經常排出惡臭，頻遭檢舉抗議。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣長張麗善表示，面對屢遭陳情公司，卻不積極改善防治措施，造成附近居民圍廠抗爭，在此，要求各單位及環保局應嚴格稽查。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府農業處指出，該公司有代工其他縣市肥料廠肥料之情事，未依核准肥料登記證運作，包含申請條件、程序及發證相關規定，已違反肥料管理法第5條，將依該法27條裁處10萬以上50萬元以下罰鍰，並函請行政農業委員會撤銷該公司肥料登記證。

雲林縣政府建設處說明，該公司違反工廠管理輔導法第16條，工廠登記事項有變更時，應辦理變更登記情事，將依同法第32條限期辦理變更登記，處5千元以上2萬5000千元以下罰鍰。

縣長張麗善表示，面對屢遭陳情公司，卻不積極改善防治措施，造成附近居民圍廠抗爭，在此，要求各單位及環保局應嚴格稽查，杜絕不肖業者，恢復當地居民原有生活環境與品質，呼籲雲林縣在地產業發展經濟同時應兼顧環保，避免影響鄰近居民生活品質。

▲生技公司利用食品加工污泥、植物性廢渣等原料進行廢棄物再利用堆肥作業，經常排出惡臭，頻遭檢舉抗議。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日雲林縣長張麗善率相關單位進入湖本村久久生技公司廠區，由廠方陪同進入廠區勘查。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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